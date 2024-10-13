الامارات | أسر تتطوع لدعم «الإمارات معك يا لبنان»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك آلاف المتطوعين من المواطنين والمقيمين في حملة «الإمارات معك يا لبنان» في مركز المؤتمرات والمعارض بمدينة إكسبو دبي، أمس، بتقديم التبرعات للحملة، أو المشاركة في تعبئة السلع الإغاثية وتجهيزها استعداداً لإرسالها للشعب اللبناني.

ورصدت «الإمارات اليوم» ميدانياً مشاركة الأسر المتطوعة من مختلف الجنسيات، حيث توافدت بأعداد كبيرة خلال الساعة الأولى من بدء الحملة، للمشاركة في جمع وتعبئة صناديق المواد والسلع الغذائية والمستلزمات الأساسية، لإرسالها للمتضررين من الأحداث في لبنان.

وحرصت الأسر على المشاركة في الحملة بشكل جماعي، واصطحاب أطفالها لعيش التجربة على أرض الواقع، وغرس قيم التكاتف والتعاضد في نفوسهم منذ الصغر. وأكد أفراد منها للصحيفة أن عيش التجربة أكثر تأثيراً في الأطفال من مجرد الحديث معهم عن أهمية تقديم المساعدة لأهلنا في كل مكان.

وحرصت سلمى عبدالقادر، وهي سودانية من أصحاب الهمم، على المشاركة في الحدث، على الرغم من صعوبة تحركها، كونها من أصحاب الهمم.

وقالت إنها سعيدة بالمشاركة في تقديم الدعم والعون للشعب اللبناني، مضيفة أن دعمه واجب على كل إنسان، مهما اختلفت جنسيته أو ثقافته.

ولفتت إلى أنها وذويها يشعرون بالمعاناة التي يعيشها اللبنانيون حاليا، خصوصاً أن السودان يعيش حالة من عدم الاستقرار منذ فترة طويلة، الأمر الذي حفّزها على المبادرة ومحاولة فعل أي شيء لمساعدة الأشقاء في لبنان.

وانطلقت حملة «الإمارات معك يا لبنان» تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.

وبدأت حملة الإغاثة الوطنية في مركز المعارض في مدينة إكسبو دبي، بمشاركة آلاف المتطوعين من المواطنين والمقيمين، من مختلف شرائح المجتمع، حيث بادروا بتجهيز حزم إغاثية متنوعة تضم السلع الغذائية المخصصة للأطفال والنساء.

ويأتي تجميع المساعدات الإغاثية ضمن برنامج الحملة الجماهيرية التي بدأت الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى 21 أكتوبر الجاري، حيث قدمت دولة الإمارات 100 مليون دولار مساعدات عاجلة، تضمنت تسيير تسع طائرات إغاثية، حملت 375 طناً من المساعدات، واحتوت على 205 أطنان من الإمدادات الطبية والغذائية ومعدات الإيواء، و93 طناً من المواد الغذائية الإضافية، و37 طناً من المستلزمات الخاصة بالأطفال والنساء، إضافة إلى مساعدات إغاثية بقيمة 30 مليون دولار للنازحين اللبنانيين إلى سورية.