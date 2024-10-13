الامارات | بلدية دبي تسحب 256 مكمّلاً غذائياً لـ «الفحص» خلال 6 أشهر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبي بأنها نفذت 1230 زيارة رقابية على المؤسسات المعنية بتداول المكمّلات الغذائية، خلال النصف الأول من العام الجاري، وقررت سحب 256 منتجاً منها للفحص المخبري، للتأكد من مطابقتها المعايير الصحية المعتمدة.

وأكدت لـ«الإمارات اليوم» تطبيق برنامج رقابي ذكي يعتمد على آلية تحليل المخاطر، لضمان سلامة تداول المنتجات الاستهلاكية في الإمارة، بما في ذلك المكمّلات الصحية، مثل الفيتامينات والمعادن، ومكملات الرياضيين.

وأوضحت أنها تُنفذ كذلك برنامجاً دورياً لإدارة وسحب العينات من السوق المحلية لأغراض الفحص المخبري، حيث يتم التحقق من سلامة المنتجات وجودتها.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود الرامية إلى حماية صحة المستهلك، وضمان تداول منتجات مطابقة للمعايير، بما يعزز ثقة المجتمع بالمنتجات المتوافرة في دبي، ويسهم في تحقيق بيئة استهلاكية آمنة ومستدامة.

وأشارت البلدية إلى أنها وضعت مجموعة متكاملة من الضوابط والاشتراطات الفنية مبنية على أفضل الممارسات العالمية، ضمن برنامج تسجيل المنتجات عبر نظام «منتجي»، بهدف ضمان تداول مكمّلات صحية آمنة وفعالة في السوق، موضحة أنه من بين هذه المواصفات، تحديد التراكيز المُثلى للمكونات الفعّالة في المنتج، إلى جانب ضرورة توافر معلومات تفصيلية على البطاقة التعريفية توضح طريقة الاستخدام والمحاذير، لاسيما لفئات المستهلكين الأكثر حساسية، مثل الحوامل والأطفال وكبار السن.

ولفتت إلى أنها تشترط أيضاً توافر الوثائق والشهادات الداعمة، بما في ذلك تقارير التحاليل المخبرية التي تؤكد سلامة المنتج، وامتثاله للمواصفات المعتمدة.

وقالت إنها حرصت على نشر الأدلة الفنية والإرشادية المتعلقة بتسجيل المنتجات على موقعها الإلكتروني، مع تحديثها دورياً لضمان مواكبة التطورات، مؤكدة أن هذا النهج يسهم في تمكين الشركات المعنية من التعرّف إلى المتطلبات والاشتراطات المطلوبة، قبل التقديم للحصول على الترخيص أو بدء تداول المنتج في السوق المحلية.

وشددت على أنها تولي أهمية لنشر التوعية حول سلامة المنتجات، بما في ذلك المكمّلات الصحية والفيتامينات، لضمان استخدامها الآمن.

وتنظم البلدية ورش عمل وملتقيات توعوية تستهدف مختلف فئات المجتمع، والمؤسسات الصحية والتعليمية، للحث على قراءة الملصقات التعريفية للمنتجات.