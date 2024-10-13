تعاون بين «شرطة أبوظبي» و«شركة نمر»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

بحثت لجنة تطوير الدوريات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي التعاون المستقبلي مع شركة نمر التابعة لمجموعة إيدج، وذلك في إطار اهتمام اللجنة بتعزيز قدرات عمليات الدوريات الأمنية بأحدث الآليات والدوريات المتطورة، والتي تتوافق مع متطلبات واحتياجات العمل الشرطي والأمني.

والتقى العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي ورئيس لجنة تطوير الدوريات الأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، مع إبراهام جاكوبوس، الرئيس التنفيذي لشركة نمر التابعة لمجموعة إيدج، في مبنى إدارة الدوريات الخاصة، حيث عرضت أحدث آلياتها المتطورة، وجرى خلال المقابلة استعراض عدد من الموضوعات حول تطوير وتصميم الدوريات بمواصفات متقدمة، والاطلاع على أحدث ما تصنعه شركة نمر.

وتعد نمر شركة إماراتية رائدة في تصنيع الآليات المدرعة ذات الوزن الخفيف والمتوسط، وتتمتع بقدرات تمكنها من تصميم وتصنيع مجموعة واسعة من الآليات، بما يلبي قطاعاً كبيراً من الاحتياجات الأمنية، وتقدم مجموعة من الحلول المتكاملة والشاملة، بما في ذلك دمج أنظمة المهام المختلفة، وتقديم الدعم للمركبات والآليات العادية والمدرعة طيلة فترة استمرارها في الخدمة.