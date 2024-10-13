محمد بن راشد: دبي على موعد مع معرضين يمثلان طموحاتنا الرقمية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إن دبي هذا الأسبوع على موعد مع معرضي جيتكس.. ونورث ستار.

وأكد سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «بالتزامن مع استضافة معرض جيتكس العالمي هذا الأسبوع… تستضيف دولة الإمارات أكبر معرض للشركات الناشئة حول العالم .. معرض (إكسباند نورث ستار)، بمشاركة 70 ألف متخصص وشركات ناشئة من أكثر من 100 دولة.. وأكثر من 1200 مستثمر يديرون أصولاً تتجاوز التريليون دولار.. وأهم 400 شركة في مجال الذكاء الاصطناعي».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «معرض نورث ستار يمثل طموحات دبي لاستقطاب أفضل الشركات الرقمية والمواهب الجديدة وأكبر الشركات الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي… ومنذ تأسيسنا لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، نشهد تسارعاً كبيراً في مشاركة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني».

وختم سموه قائلاً: «دبي هذا الأسبوع على موعد مع جيتكس.. ونورث ستار.. معرضين يمثلان طموحاتنا الرقمية.. وقدراتنا التقنية.. ويساهمان في رسم مستقبل هذين القطاعين عالمياً».