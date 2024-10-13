إصابة 20 شخصاً في حادث تصادم قطارين بمصر

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الأحد إصابة 20 شخصاً جراء حادث تصادم قطارين في محافظة المنيا بصعيد مصر 240/ كم جنوب القاهرة.وقالت الوزارة ، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان تابع توفير الخدمات الإسعافية والعلاجية للمصابين.

وأعلنت هيئة سكك حديد مصر، عن سقوط عربتين من قطار، نتيجة اصطدام جرار به من الخلف بين محطتي أبو قرقاص والمنيا جنوب البلاد.

وقالت الهيئة في بيان، إن الحادث أسفر عن خروج عربة القوى وأخرى عن المسار، وإنه تم إرسال فرق الطوارئ لفصل العربتين، بينما استكمل القطار رحلته إلى القاهرة.

وأفادت وزارة الصحة بإصابة 20 شخصا، وبأنه تم نشر 23 سيارة إسعاف لتقديم الإسعافات الضرورية للمصابين.