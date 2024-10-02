اليوم.. انطلاق النسخة الأولى من منتدى الرعاية الاجتماعية بأبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)

تنطلق اليوم النسخة الأولى من منتدى الرعاية الاجتماعية، تحت شعار «تعزيز الابتكار والتعاون في مجال الرعاية الاجتماعية»، والمنظمة من قبل دائرة تنمية المجتمع، وبالتعاون مع شركة ديلويت الشرق الأوسط، وذلك على مدار يومين.

ويأتي انطلاق منتدى الرعاية الاجتماعية في نسخته الأولى، خلال الفترة من 2 إلى 3 أكتوبر 2024، ليشكّل بداية جديدة لقطاع الرعاية الاجتماعية في الإمارة والدولة بشكل عام، حيث يهدف المنتدى ليكون ملتقى لتبادل الأفكار والمعرفة عبر الحدود، وتعزيز الابتكار، وتوفير منصة تعاونية للجهات المعنية في القطاع الاجتماعي.

ويجسّد المنتدى هذه الرؤية من خلال إنشاء منصة حيوية تجمع القادة والخبراء البارزين في مجال الرعاية الاجتماعية بهدف رسم مستقبل الخدمات الاجتماعية.

ويسهم منتدى الرعاية الاجتماعية 2024، في توفير فرصة للمشاركين للتعرف على نماذج الرعاية الجديدة التي تُركّز على الأسرة، مما يعزز بناء مجتمعات أقوى وأكثر ترابطاً.

ويتضمن المنتدى 10 ورش عمل وجلسات تفاعلية وتعليمية، وستشارك أكثر من 10 جهات في المعارض الخاصة بالمنتدى، منها جهات حكومية وخاصة وجهات القطاع الثالث.

يناقش المندى محاور رئيسية، منها: التوجهات الراهنة في مجال الخدمات الاجتماعية، واكتساب رؤىً حول التوجهات والاتجاهات العالمية السائدة حالياً في القطاع الاجتماعي، ومناقشة كيفية تأثير التغيرات المجتمعية والتطورات في السياسات والتقدم التكنولوجي على تشكيل عملية تقديم الخدمات الاجتماعية، واستكشاف تأثير هذه الاتجاهات على مقدمي الخدمات والمجتمعات والمستفيدين منها.

ويبحث المنتدى استراتيجيات استقطاب أفضل المواهب والاحتفاظ بها في القطاع الاجتماعي، والتركيز على أهمية توفير بيئات عمل داعمة وتقديم رواتب تنافسية وتوفير فرص للتطور المهني.

يشارك في المنتدى كل من معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع- أبوظبي، ومبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع، وعدد من الشخصيات.