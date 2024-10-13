الصايغ يحضر حفل تنصيب رئيسة المكسيك

ابوظبي - سيف اليزيد - مكسيكو سيتي (وام)

شارك معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، في حفل تنصيب فخامة كلاوديا شاينباوم، رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية، والذي أقيم بمقر القصر الوطني في العاصمة المكسيكية. وحمل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامتها، وتمنياتهم لها بدوام التوفيق والنجاح، وتحقيق كل ما يتطلع إليه شعب المكسيك الصديق من التقدم والرخاء.

من جانبها، حملت فخامة شاينباوم، معالي الصايغ تحياتها إلى القيادة الإماراتية الرشيدة.