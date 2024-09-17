الامارات | وفاة طفل في حادث مروري أثناء قيادته دراجة هوائية بالفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بوفاة طفل مواطن يبلغ من العمر 12 عاماً، إثر حادث مروري نتيجة صدم مركبة لدراجة هوائية كان يقودها في أحد الطرق بمنطقة الفصيل في الفجيرة مساء أمس.

وأضافت أن الحادث أسفر عن وفاة الطفل بعد نقله إلى المستشفى.