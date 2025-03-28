مباراة حماسية: بيراميدز يتحدى البنك الأهلي في كأس مصر!

الرياض - أميرة القحطاني - في سياق الأحداث الرياضية المتلاحقة، أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في مباراة فريقه المقبلة ضد البنك الأهلي، وذلك في إطار منافسات بطولة كأس مصر،تعتبر هذه المباراة ذات أهمية كبيرة، حيث يتنافس بها الفريقان في الدور نصف النهائي، مما يزيد من مستوى الترقب لدى الجماهير والمحللين الرياضيين على حد سواء.

تفاصيل المباراة وتاريخها

تُقام المباراة مساء يوم الجمعة، عند الساعة التاسعة والنصف، وذلك على ملعب الدفاع الجوي الذي يعد واحدًا من أبرز الملاعب المصرية،وبالنظر إلى أهمية البطولة فإن كل طرف يسعى لتحقيق الفوز لضمان التأهل إلى النهائيات، ويأمل جمهور بيراميدز رؤية فريقهم يتخطى هذه المرحلة الحساسة.

قائمة اللاعبين

تضمنت قائمة فريق بيراميدز للقاء وضوحًا في التركيبة الأساسية، إذ تضمنت حارس المرمى شريف إكرامي، أحمد الشناوي، ويوسف نادر،أما في خط الدفاع فقد شملت اللاعبين علي جبر، طارق علاء، كريم حافظ، محمد الشيبي، أحمد سامي، ومحمود مرعي،وبالنسبة لخط الوسط، ضمت القائمة العديد من الأسماء المميزة مثل بلاتي توريه، مصطفى فتحي، مهند لاشين، عبد الرحمن مجدي، وإبراهيم عادل، بالإضافة إلى أحمد توفيق، رمضان صبحي، أحمد عاطف قطة، ووليد الكرتي،وفي خط الهجوم، يتواجد كل من يوسف أوباما، دودو الجباس، مروان حمدي، وفيستون ماييلي.

أهمية المباراة في سياق البطولة

تُمثل هذه المباراة فرصة ثمينة لكل من الفريقين، حيث يمكن لبيراميدز أن يحقق تقدماً ملحوظاً في مسيرته بكأس مصر، في ظل الأداء القوي المتوقع من اللاعبين،كما يلعب البنك الأهلي دورًا محوريًا في الحفاظ على حظوظه في البطولة، وهو ما يدفع الأندية إلى تقديم أفضل ما لديها لتحقيق الأهداف المنشودة.

في الختام، تعتبر مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي نقطة تحول محتملة في مشوار كل فريق في بطولة كأس مصر،ينتظر الجمهور بكل شغف معرفة تفاصيل الأداء الفردي والجماعي في هذه المباراة، حيث تكتسب المنافسات طابعًا حماسيًا يرفد الكرة المصرية،كل التمنيات بالتوفيق للاعبين، ونأمل أن يقدموا مباراة تليق بتطلعات الجماهير.