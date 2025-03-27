أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 27 مارس 2025: تحديثات هامة لا تفوتك!

الرياض - أميرة القحطاني - تشهد أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية تقلبات ملحوظة في الآونة الأخيرة، وهو ما يعكس حالة الاقتصاد المحلي وتوجهات سوق البناء والتشييد،بتاريخ 27 مارس 2025، شهدت الأسعار مقارنة بمستوياتها السابقة، وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول الأسباب والعوامل المؤثرة في هذا الأرتفاع،تعتبر أسعار الحديد والأسمنت من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعكس وضع السوق بشكل عام، وهذا يعكس تأثيرات متعددة تشمل النشاط الاقتصادي، والاستثمار، والطلب على مواد البناء.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تتابع الموقع الإلكتروني «الأسبوع» عن كثب تطورات أسعار الحديد والأسمنت يوميًا، حيث يستعرض أحدث البيانات والتحديثات على مدار الساعة،هذه الخدمة تهدف إلى تزويد الزوار بأهم المعلومات الضرورية حول أسعار هذه المواد الأساسية التي تشكل جزءًا كبيرًا من تكلفة أي مشروع بناء.

أسعار الحديد اليوم في الأسواق

وفقًا للتقارير، فإن سعر طن الحديد الاستثماري سجل نحو 38.553 جنيهًا،اما بالنسبة لحديد عز فقد سجلت أسعاره نحو 40.343 جنيهًا للطن،بينما بلغ سعر طن حديد السويس 38.300 جنيه،تختلف أسعار الحديد بناءً على الشركات المصنعة، حيث سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 36.400 جنيه، وسعر طن حديد بشاي سجل حوالي 38.300 جنيه،أما سعر طن حديد العشري فكان 35.800 جنيه، وبلغ سعر طن حديد المصريين نحو 36.800 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

بالنسبة للأسمنت، فقد بلغ سعر طن أسمنت الرمادي نحو 3.221 جنيهًا، ثم سجل سعر طن أسمنت حلوان 3.350 جنيهًا،وبالنسبة للشركة العربية فقد بلغ سعر الطن 2.000 جنيه،في حين بلغ سعر طن أسمنت العسكري 3.300 جنيه وسعر طن أسمنت السويس نحو 3.370 جنيه،وللأسمنت السويدي، فإن السعر يبلغ 3.480 جنيهًا،في الوقت نفسه، سجل سعر طن أسمنت المخصوص نحو 3.300 جنيه، وبلغ متوسط سعر طن الأسمنت المقاوم المسلح حوالي 3.390 جنيه،أما الأسمنت الأبيض فقد تراوحت أسعاره بين 4.110 و4.125 جنيه.

تشير البيانات إلى أن تغيرات أسعار الحديد والأسمنت ليست مجرد أرقام، بل تعكس واقعًا اقتصاديًا معقدًا وشاملاً،ولذا، ينصح خبراء الاقتصاد وقطاع البناء بمتابعة التغيرات المستمرة في الأسعار للتخطيط السليم وتجنب أي تأثيرات سلبية محتملة على المشاريع الاستثمارية.