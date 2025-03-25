مصر تتألق في تصفيات كأس العالم بعد انتصارها على سيراليون!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر تصفيات كأس العالم واحدة من أهم الفعاليات الرياضية التي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف، حيث يتنافس المنتخبات من جميع أنحاء العالم للتأهل إلى البطولة الكبرى،في هذا السياق، يبرز منتخب مصر كأحد القوى العربية في هذا الحدث، حيث جرت مؤخرًا مباراته ضد منتخب سيراليون والتي انتهت بفوز مصر بهدف أحمد سيد زيزو، مما يعكس تألق الفراعنة في مشوارهم نحو التأهل،

تواجه منتخب مصر نظيره السيراليوني في الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وتأمل الجماهير المصرية في تحقيق مزيد من الإنجازات في البطولة المقبلة،هذا الانتصار الذي تحقق جاء نتيجة لجهود جماعية من اللاعبين، حيث استطاع أحمد سيد زيزو تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، مما أضاف قيمة كبيرة لفريقه،بعد هذا الانتصار العادل، يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، محققاً 5 انتصارات وتعادل واحد دون أي هزيمة.

التدريبات والتحضير للمباراة

قبل مواجهة سيراليون، قام منتخب مصر بإجراء آخر تدريباته في ستاد القاهرة الدولي، بعد عودته من المغرب حيث واجه منتخب إثيوبيا،وقد حصل المنتخب على ثلاث نقاط جديدة من تلك المباراة السابقة، ليبلغ رصيده 13 نقطة،التحضيرات كانت مركزة على تحسين اللياقة البدنية للاعبين وتعزيز التكتيك المطلوب لمواجهة خصمهم السيراليوني.

تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون

شملت التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر في مباراة سيراليون الحارس محمد الشناوي، وأربعة مدافعين هم أحمد نبيل كوكا ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني،في منتصف الملعب، قام المدرب بإشراك محمود تريزيجيه ومروان عطية وأحمد سيد زيزو، بينما قاد خط الهجوم كل من عمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد صلاح،هذه التشكيلة كانت تمنح الفريق القوة والسرعة المطلوبة لتحقيق الانتصار في المباراة الحاسمة.

ترتيب مجموعة مصر

يأتي ترتيب مجموعة مصر في التصفيات بعد هذا الفوز ليوضح قوة أداء الفريق في مشوار التأهل، حيث تتصدر مصر المجموعة برصيد 16 نقطة،موقع الفراعنة في هذه المجموعة يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها جميع أعضاء الفريق، ويعزز آمال الجمهور المصري في التأهل إلى كأس العالم.

في الختام، يُظهر فوز منتخب مصر على سيراليون بالإصرار والتفاني في الأداء، بالإضافة إلى دور اللاعبين المميز في تعزيز فرص الفريق في تأهله لكأس العالم 2026،يعد هذا الانتصار خطوة هامة في مسيرة المنتخب نحو تحقيق حلم الجماهير، ويؤكد على القدرة الراسخة للفريق في المنافسة على المستوى الدولي،بتوجيهات من الجهاز الفني، وحماس اللاعبين، يبقى الأمل معقوداً على المزيد من الانتصارات في قادم المباريات.