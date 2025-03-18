استبعاد ديبالا من تشكيلة الأرجنتين لمواجهتي الأوروجواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم

الرياض - أميرة القحطاني - أعلن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، اليوم الإثنين، قائمة المنتخب استعدادًا لمباراتين هامتين في إطار الجولتين الثالثة عشر والرابعة عشر من تصفيات كأس العالم 2026،اللقاءات ستجمع الأرجنتين بكل من الأوروجواي والبرازيل، مما يشكل تحديًا كبيرًا للفريق الأرجنتيني في سعيه لتحقيق التأهل إلى البطولة العالمية.

غيابات مؤثرة في القائمة

شهدت قائمة المنتخب الأرجنتيني -وفقًا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة- غياب نجم نادي إنتر ميامي ليونيل ميسي، دون الكشف عن سبب الغياب، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول مدى تأثير ذلك على أداء الفريق،بالإضافة إلى ذلك، يغيب لاعب نادي روما الإيطالي باولو ديبالا بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة كالياري، التي أقيمت يوم الأحد الماضي في الدوري الإيطالي،هذه الغيابات قد تشكل تحديًا إضافيًا للاعبي المنتخب حيث يتطلب الأمر تعويض غياب أسماء بارزة بمستويات عالية.

القائمة الكاملة للمنتخب الأرجنتيني

جاءت قائمة المنتخب الأرجنتيني كالتالي في حراسة المرمى، تم اختيار مارتينيز، رولي، وبينيتيز،أما في خط الدفاع، فقد شملت القائمة كلا من مولينا، روميرو، بيزيلا، باليردي، أوتاميندي، مادينا، وتاليافيكو،أما في خط الوسط، فقد تم استدعاء باريديس، إنزو فرنانديز، دي بول، بالاسيوس، ماك أليستر، بيروني، وسيميوني،وأخيرًا في خط الهجوم، تواجد كل من دومينجيز، ألمادا، جونزاليس، كوريا، باز، ألفاريز، لاوتارو، وكاسترو،تشكيلة متنوعة تضم لاعبين يمتازون بالخبرة والطموح من أجل مواجهة التحديات المقبلة.

ختامًا، تعتبر مباريات تصفيات كأس العالم 2026 محطة هامة في مسيرة المنتخب الأرجنتيني، حيث يتطلع الفريق إلى تحقيق نتائج إيجابية تؤهله لمنافسات البطولة،الغيابات التي شهدتها القائمة ستتطلب من اللاعبين المتواجدين إظهار مستوى عالٍ من الأداء والتعاون لتحقيق أهداف المنتخب،مع توالي التحضيرات، يترقب الجمهور الأرجنتيني بقلق وشغف ما ستسفر عنه مباراة الأوروجواي والبرازيل وما ستقدمه التشكيلة الجديدة من عروض تؤكد عزم الفريق على التأهل للمونديال.