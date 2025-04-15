تكنولوجيا: تسريب المواصفات يؤكد ان هاتف OnePlus Nord CE 5 قادم بمعالج MediaTek

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يستعد هاتف OnePlus Nord CE 5 للظهور رسميًا، وقد أشار تسريب سابق إلى أنه سيأتي ببطارية ضخمة بسعة 7100 مللي أمبير، تدعم شحنًا سريعًا بقوة 80 واط، وهي مواصفات تُعد قوية بالنسبة لهاتف من هذه الفئة. والآن، كشف تسريب جديد من موقع SmartPrix عن ورقة المواصفات الكاملة للهاتف.

سيعمل OnePlus Nord CE 5 بمعالج MediaTek Dimensity 8350، بدلًا من الاعتماد على شرائح كوالكوم كما في الإصدارات السابقة، وسيأتي بخيارات ذاكرة عشوائية (RAM) تصل إلى 8 جيجابايت، إلى جانب سعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

فيما يخص الكاميرات، سيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (Sony LYT600 أو IMX882)، بالإضافة إلى كاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل (Sony IMX355). أما الكاميرا الأمامية، فستأتي بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي.

رغم التغيير في المعالج وزيادة سعة البطارية، لا يبدو أن الهاتف سيحمل تحسينات كبيرة مقارنةً بالإصدار السابق Nord CE 4.

سيضم الهاتف شاشة OLED بقياس 6.7 بوصة بدقة FHD+، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. وقد توفّر الشركة فتحة لبطاقة microSD في بعض الأسواق، ولكن قد يتطلب ذلك الاستغناء عن دعم شريحتي SIM.

تخطط OnePlus لإطلاق Nord CE 5 بسعر أقل من 25000 روبية هندية (حوالي 292 دولارًا)، بينما من المتوقع أن يختلف السعر العالمي بحسب الضرائب المحلية.

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