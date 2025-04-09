شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل: الذكاء الاصطناعى وضع حدًا نهائيًا للتقييمات الزائفة على خرائطها والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة جوجل إنها نجحت أخيرًا في مواجهة واحدة من أبرز مشكلات خرائطها، وهي التقييمات والمراجعات الزائفة التى قد تُضلل المستخدمين وتدفعهم لزيارة مقاهٍ أو أماكن تحظى بسمعة مزيفة، وأكدت الشركة أنها استثمرت بقوة في تقنيات الذكاء الاصطناعي لمكافحة هذه الظاهرة، حيث أصبح بإمكانها حظر الحسابات الاحتيالية وحذف تقييماتها تلقائيًا.

وتعد التقييمات ذات الخمس نجوم مؤشرًا رئيسيًا على جودة المكان، مما جعل خرائط جوجل منصة يعتمد عليها الكثيرون في اختيار وجهاتهم، لكن هذا النظام أصبح عرضة للاستغلال والتلاعب، ما دفع جوجل للتدخل وحسم الأمر.

وأوضحت جوجل أن التحديثات الجديدة ستفيد بشكل خاص مستخدمي الخرائط في دول مثل الهند والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وستقوم المنصة بإخطار المستخدمين عند تعطيل خاصية التقييم في أي منشأة شهدت زيادة غير طبيعية في عدد التقييمات الإيجابية.

وأشارت إلى أن العديد من المحتالين يملؤون متجر Play Store، لكن الضرر الأكبر كان يظهر على خرائط Google، حيث يستخدم البعض التقييمات الزائفة لجذب الضحايا إلى أماكن وهمية أو غير موثوقة.

وللتصدي لهذا، كشفت جوجل أنها طورت نموذجًا جديدًا قائمًا على Gemini يمكنه تتبع التعديلات المشبوهة على الملفات الشخصية، ورصد التقييمات ذات النجوم العالية المشكوك في صحتها.

وبحسب الشركة، فقد تمكن الذكاء الاصطناعي من حذف أكثر من 240 مليون مراجعة تنتهك السياسات خلال عام 2024 فقط، إضافة إلى إزالة أكثر من 12 مليون ملف تجاري مزيف في الفترة ذاتها.

ورغم أن هذه الأرقام تعكس حجم التحدي، إلا أن جوجل تراهن على الذكاء الاصطناعي كأداة حاسمة للحد من هذه الفوضى الرقمية واستعادة موثوقية خرائطها عالميًا.