تكنولوجيا: هايسنس تطلق تلفاز A7Q QLED الذكي بسعر يبدأ من 569 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تطلق شركة هايسنس تلفازها الذكي A7Q QLED في أوروبا، وقد ظهر هذا النموذج لعام 2025 على موقع الشركة في إسبانيا كتلفاز LCD 4K بأسعار معقولة. سيتمكن العملاء من اختيار واحد من أربعة أحجام مختلفة: 50 بوصة، 55 بوصة، 65 بوصة و 75 بوصة.

يتميز تلفاز A7Q بلوحة VA مع إضاءة خلفية Direct LED لتحقيق نسبة تباين ثابتة تبلغ 3,800:1 وسطوع يصل إلى 400 نيت. يوفر التلفاز دقة Ultra HD 3,840 × 2,160 بكسل مع معدل تحديث أصلي 60 هرتز، وألوان الكوانتوم دوت ودعم لتقنيات Dolby Vision و HDR10+ و Filmmaker Mode. تشمل أدوات الذكاء الاصطناعي مُحسِّن 4K، ومستشعر ضوء محيطي لضبط السطوع التلقائي، وتمليس الحركة الذكي للألعاب أو الرياضة.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز التلفاز بنظام التشغيل Vidaa OS U9، الذي يتيح الوصول إلى العديد من خدمات البث. يحتوي على مكبرات صوت مدمجة ومضخم صوت متكامل، يتم تسويقهما على أنهما تم ضبطهما بواسطة Devialet، وهو متوافق مع Dolby Atmos. يمكنك الاتصال لاسلكيًا بالتلفاز عبر Bluetooth 5.0 و Wi-Fi 5 أو ماديًا عبر منافذ مثل HDMI 2.1 و USB. بالإضافة إلى ذلك، هناك دعم لتقنيات Apple AirPlay و Apple Home و Amazon Alexa وأوامر Vidaa Voice.

قامت هايسنس بإدراج تلفاز A7Q في متجر Amazon في إسبانيا. تشير صفحة المنتج إلى أن هذا النموذج سيتم إطلاقه في المنطقة في 30 يونيو 2025. وستبدأ الأسعار من 569 يورو؛ يمكنك العثور على قائمة الأسعار الكاملة أدناه.

تلفاز هايسنس A7Q QLED الذكي بحجم 50 بوصة – 569 يورو

تلفاز هايسنس A7Q QLED الذكي بحجم 55 بوصة – 629 يورو

تلفاز هايسنس A7Q QLED الذكي بحجم 65 بوصة – 829 يورو

تلفاز هايسنس A7Q QLED الذكي بحجم 75 بوصة – 1,169 يورو

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