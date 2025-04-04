انت الان تتابع خبر بعد 10 أيام.. انطلاق رحلة نسائية الى الفضاء تستغرق 10 دقائق فقط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شركة بلو اوريجين، والمملوكة للملياردير جيف بيزوس، مؤسس شركة امزون، ستطلق رحلتها البشرية الـ11 الى الفضاء، في 14 ابريل الجاري، وستكون الرحلة بطاقم نسائي بالكامل، تضم 6 نساء مؤثرات، وتستغرق الرحلة 10 دقائق فقط على متن صاروخ نيو شيبارد.وستغادر المركبة الفضائية الأرض من موقع الإطلاق الأول في غرب تكساس في 14 أبريل 2025 متجها فوق خط كارمان، وهو الحدّ الوهمي بين الأرض والفضاء، في مهمة تهدف الى إلهام الآخرين لتحقيق أحلامهم واستكشاف الفضاء.

ستضم الرحلة كاتي بيري، وهي مغنية وناشطة في مجال الأعمال الخيرية، فضلا عن لورين سانشيز، وهي صحفية وكاتبة أمريكية تبلغ من العمر 55 عاما وهي خطيبة بيزوس، كما ستضم الرحلة عائشة باو عالمة صواريخ سابقة في ناسا ورائدة أعمال، عملت لسنوات على تعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من اصل باهامي.

المرأة الرابعة في الرحلة ستكون أماندا نغوين، وهي ناشطة ورائدة فضاء، وستكون أول امرأة فيتنامية تسافر إلى الفضاء، كما ستكون جايل كينغ في الرحلة أيضا وهي صحفية إذاعية في قناة سي بي إس نيوز، ومقدمةٌ مشاركةٌ لبرنامج "صباح سي بي إس"، فضلا عن كيريان فلين وهي منتجة أفلام أمريكية.

