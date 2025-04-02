شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سام ألتمان: هوس Studio Ghibli قد يؤدى إلى تعطل الخدمات وتأخير المنتجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه OpenAI تحديات غير مسبوقة بسبب الانتشار الهائل لميزة توليد الصور الجديدة في GPT-4o، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء صور مباشرة داخل ChatGPT دون الحاجة لاستخدام مواقع خارجية.

ولكن ما لم تتوقعه الشركة هو الشعبية الكبيرة التي اكتسبتها هذه الميزة بسبب قدرتها المذهلة على تقليد أسلوب استوديو جيبلي (Studio Ghibli) في الرسوم المتحركة.

الطلب المتزايد يُرهق خوادم OpenAI

تحولت هذه الميزة إلى ظاهرة عالمية، حيث بدأ المستخدمون في تحويل صور ملفاتهم الشخصية، وصور حيواناتهم الأليفة، وصور زفافهم، بل وحتى الصور التاريخية إلى أعمال فنية مستوحاة من أفلام Studio Ghibli، ولكن مع هذا الإقبال الضخم، واجهت OpenAI ضغطًا هائلًا على خوادمها، مما دفع الرئيس التنفيذي سام ألتمان (Sam Altman) إلى التصريح بأن وحدات معالجة الرسومات (GPUs) لديهم “تذوب” بسبب الحمل الزائد.

تعطل الخدمات وتأخير في المنتجات الجديدة

وبعد مرور أسبوع على إطلاق الميزة، لا تزال OpenAI تعاني من صعوبة في مواكبة الطلب. وأكد ألتمان أن الشركة تعمل بأقصى سرعة لإصلاح المشكلات، لكنها تتوقع المزيد من الأعطال، البطء في الأداء، وانقطاع الخدمات، بالإضافة إلى تأخير في إطلاق المنتجات الجديدة.

وفي منشور له على منصة X، قال ألتمان:

“نحن نحاول السيطرة على الوضع، لكن يجب أن تتوقعوا تأخيرًا في الإصدارات الجديدة، وتعطل بعض الخدمات، وبطئًا في الأداء أثناء تعاملنا مع التحديات المرتبطة بالطاقة الاستيعابية.”





نقص في وحدات GPU – ألتمان يبحث عن حلول عاجلة

تعاني OpenAI من نقص حاد في وحدات معالجة الرسومات (GPUs)، مما يجعل من الصعب تلبية الطلب المتزايد على توليد الصور. وفي محاولة لحل المشكلة، وجه ألتمان نداءً عاجلًا عبر X، قائلًا:

“نعمل بأقصى سرعة لتحسين الأداء؛ إذا كان لدى أي شخص سعة وحدات GPU بحجم 100 ألف وحدة يمكننا الحصول عليها فورًا، يرجى التواصل معنا!”

تقييد عدد طلبات توليد الصور مؤقتًا

لمواجهة هذه الضغوط، أعلنت OpenAI عن وضع قيود مؤقتة على عدد طلبات توليد الصور لكل حساب|، وأوضح ألتمان أن المستخدمين المجانيين سيتمكنون قريبًا من إنشاء 3 صور فقط يوميًا، بينما سيحصل المشتركون في الخطط المدفوعة على حدود أعلى، وقال “سنقوم مؤقتًا بفرض بعض الحدود أثناء تحسين كفاءة النظام. نأمل ألا يستغرق ذلك وقتًا طويلًا!”.

ما الذي يجعل Studio Ghibli أيقونة في عالم الرسوم المتحركة؟

لغير الملمين بالأمر، يعد استوديو غيبلي (Studio Ghibli) أحد أشهر استوديوهات الرسوم المتحركة في العالم، وقد تأسس عام 1985 على يد المخرجين الأسطوريين هاياو ميازاكي، إيساو تاكاهاتا، وتوشيو سوزوكي. يتميز الاستوديو بأسلوبه الفريد الذي يجمع بين الخلفيات الغنية بالتفاصيل، الرسوم المتحركة السلسة، والتقاليد الفولكلورية اليابانية، مما يجذب الجماهير من جميع الأعمار.

أفلام مثل “My Neighbor Totoro”، “Spirited Away”، و”Princess Mononoke” تقدم قصصًا عميقة عن الطبيعة، النمو الشخصي، والعلاقات الإنسانية، وقد فاز فيلم “Spirited Away” بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة عام 2003، مما عزز مكانة الاستوديو عالميًا.

ميزة توليد الصور في ChatGPT: كيف تعمل؟

على الرغم من أن ChatGPT كان قادرًا سابقًا على توليد الصور عبر أدوات مثل DALL-E، فإن الميزة الجديدة تدمج قدرات النص والصورة في نظام واحد، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء الصور مباشرة داخل المحادثة دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية.

المستخدمون المجانيون (مع قيود على عدد الصور)

مستخدمي خطة Plus وPro وTeam

الميزة متاحة حاليًا في GPT-4o لجميع الفئات:

وتسببت ميزة توليد الصور بأسلوب Studio Ghibli في ضغط كبير على خوادم OpenAI، مما أدى إلى إبطاء الخدمات، وتأخير المنتجات الجديدة، وتقييد عدد الطلبات المجانية. في حين أن الشركة تحاول السيطرة على الوضع، يبقى السؤال: هل ستتمكن OpenAI من مواكبة الطلب المتزايد، أم أن هذه الأزمة ستستمر لفترة أطول؟