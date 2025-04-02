شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محامى AI.. خدمة ChatGPT تترافع عن شاب فى مخالفة مرورية والان مع تفاصيل الخبر

أصبح شاب كازاخستانى يبلغ من العمر 23 عاما مؤخرا أول شخص فى بلاده ينجح فى استخدام تطبيق ChatGPT للطعن فى مخالفة مرورية أمام المحكمة، ففى ديسمبر 2024.

كان كينزبيك إسماعيلوف يقود والدته إلى المستشفى فى ألماتى، أكبر مدن كازاخستان، عندما توقفت السيارة التى أمامهما دون سبب واضح وسدت المسار بالكامل، والذى كان المسار الوحيد للسيارات فى ذلك الشارع، لم يكن أمامه سوى تجاوز السيارة المتوقفة عبر مسار الحافلات على اليمين، أو ببساطة الانتظار خلف السيارة وإغلاق المسار بالكامل، اختار الخيار الأول، لكن كاميرات المراقبة رصدت مناورته، وسرعان ما تلقى مخالفة مرورية بالبريد، حاول السائق الشاب الطعن فى المخالفة وشرح الموقف، لكن شكواه رُفضت، فلم يكن أمامه سوى اللجوء إلى المحكمة.



الذكاء الاصطناعي ينقذ رجل من المخالفة المرورية

وهنا يأتى دور نموذج الذكاء الاصطناعى الأشهر عالميا، ChatGPT. نظرا لجهله بتفاصيل المحاكم وعدم رغبته فى توكيل محامٍ للطعن فى مخالفة مرورية بقيمة ما يعادل 11 دولارا أمريكيا، فقد لجأ إسماعيلوف إلى ChatGPT طلبا للمساعدة القانونية، بعد إدخال حالته فى ChatGPT وذكر وجود فيديو يُظهر مناورته على موقع الهيئة الوطنية للمرور، نصحته أداة الذكاء الاصطناعى بالطعن فى المخالفة أمام المحكمة، بل وحذفت الأوراق اللازمة لتقديم دعواه، بحسب oddity central.

وشرح كنزيبك إسماعيلوف تجربته على تويتر، قائلا إن موظفى الهيئة كانوا فى البداية وقحين للغاية، ورفضوا شكواه رفضا قاطعا، مدعيا أن قراره بدفع الغرامة كان فى جوهره إضافة إلى الشعور بالذنب، ومع ذلك، وكما هو الحال فى العديد من الدول الأخرى، فإن دفع الغرامة خلال فترة زمنية محددة يُخصم منه 50%، لذا حتى لو خطط المرء للطعن فى الغرامة أمام المحكمة، فإنه فى حال خسر القضية، سيدفع نصفها فقط.

تغيرت الأمور بعد أن رفع إسماعيلوف قضيته فى المحكمة، حيث تواصلت معه إدارة المرور لتسوية القضية بحذف الغرامة من قاعدة بياناتها وإعادة المبلغ إليه، إلا أن ChatGPT نصحته بعدم إسقاط الدعوى، فلجأ إلى المحكمة. وخلال جلسة استماع استمرت عشر دقائق، حيث وجّه إليه القاضى أسئلة متعددة، استخدم الشاب البالغ من العمر 23 عاما خاصية تركيب الكلام ليجيب ChatGPT بدلا من ذلك، وقد نجحت العملية لدرجة أن القاضى لم يجد خيارا سوى إلغاء الغرامة.

قال إسماعيلوف: "ربما تكون هذه أول محاكمة فى كازاخستان تُجرى بنسبة 99% بمساعدة ChatGPT. خلال الجلسة، شغّلتُ خاصية تركيب الكلام، فسألنى فورا عن كيفية الرد".

والآن، يخطط السائق الشاب، الذى يدّعى أنه طعن فى مخالفة المرور من حيث المبدأ فقط، لأنه كان يعلم أنه على حق، لاستخدام ChatGPT لرفع دعوى مدنية ضد الشرطة، مطالبا بتعويض عن الوقت الذى أضاعه فى الاعتراض على الغرامة.