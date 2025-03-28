شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لـ فيسبوك يتيح لك طريقة جديدة وسهلة لرؤية "بوستات" أصدقائك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شبكة التواصل الاجتماعى " فيسبوك"، عن تحديث يُتيح للمستخدمين طريقة سهلة للتواصل مع الأصدقاء، فقد أطلقت الشركة علامة تبويب جديدة لأصدقاء فيسبوك، تتيح لك عرض تحديثات الأصدقاء فقط، دون أي محتوى مُوصى به آخر.

وقد أوضحت ميتا، أن الفكرة هي إعادة ميزات تُركز على مهمة فيسبوك الأصلية المتمثلة في ربط الناس بالأصدقاء من خلال تجربة تواصل اجتماعي.

وستُعرض هذه العلامة، التي ستكون متاحة مبدئيًا في الولايات المتحدة وكندا فقط، محتوى الأصدقاء، بما في ذلك منشوراتهم، ومقاطع الفيديو القصيرة (Reels)، والقصص، وأعياد الميلاد، وطلبات الصداقة.

في السابق، كانت هذه العلامة تُتيح فقط عرض طلبات الصداقة و"أشخاص قد تعرفهم



وقد أطلقت الشركة في أكتوبر تصميمًا جديدًا لشبكتها الاجتماعية الرئيسية، مُركزًا على الجيل Z، على أمل جذب جيل الشباب الذي تخلى عن فيسبوك أو تجاهله إلى حد كبير، مُفضلًا تطبيقات اجتماعية أخرى، مثل إنستجرام وتيك توك من ميتا.



وركزت تلك التغييرات السابقة على ربط المستخدمين بمعلومات المجتمع ومجموعات فيسبوك والفيديو.

ومع ذلك، في يناير، صرّح مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، خلال مكالمة أرباح الربع الرابع للشركة، بأن "العودة إلى فيسبوك الأصلي" كانت جزءًا من أهدافه الرئيسية لعام 2025.

ولم يُعلن الرئيس التنفيذي آنذاك عن نوع التغييرات المُنتظرة، لكن تحديث علامة تبويب "الأصدقاء" هو الأول من بين العديد من التغييرات التي سيتم طرحها هذا العام.



في منشور على مدونتها، أقرت الشركة بضرورة عودة شبكة التواصل الاجتماعي إلى جذورها.



تتوفر علامة تبويب "الأصدقاء" الجديدة عبر شريط التنقل في خلاصة فيسبوك الرئيسية، ويمكن الوصول إليها عبر قسم الإشارات المرجعية في التطبيق، وفقًا للشركة.

يمكن للمستخدمين أيضًا تثبيت علامة تبويب "الأصدقاء" في خلاصة فيسبوك الرئيسية لتسهيل الوصول إليها، وللقيام بذلك، انقر على "الإعدادات والخصوصية" ثم "الإعدادات" ثم "شريط علامات التبويب"، و بعد ذلك، يمكنك تخصيص شريط علامات التبويب وتثبيت علامة التبويب الجديدة هناك.