تكنولوجيا: Abxylute تكشف عن موعد إطلاق One Pro على Kickstarter وتعلن أسعارًا خاصة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Abxylute أن حملتها لجهاز One Pro ستنطلق رسميًا على Kickstarter في 27 مارس 2025 في تمام الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، وفقًا لما ورد في منشورات على خادم Discord. من المقرر أن تستمر الحملة حتى 30 أبريل، حيث ستتاح فرصة لشراء الجهاز بسعر خاص.

سيتوفر One Pro بسعر 249 دولارًا كمبلغ مقترح للبيع بالتجزئة (MSRP)، لكن سيتمكن المشتركون الأوائل من الحصول عليه بسعر 199 دولارًا بكميات محدودة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن جميع مالكي جهاز Abxylute One الأصلي من شراء One Pro بهذا السعر المخفض دون قيود. ومن المتوقع أن تبدأ شحنات الجهاز خلال شهر مايو.

يأتي One Pro بتصميم محسّن لتشغيل ألعاب أندرويد الأصلية، ودعم محاكيات الألعاب مثل AetherSX2 وDolphin وPPSSPP، إلى جانب خدمات البث السحابي مثل GeForce Now، كما يقدم أداءً أفضل في اللعب عن بُعد مقارنة بالإصدار السابق.

وفي مقطع فيديو غير مدرج على يوتيوب، ظهر الجهاز وهو يشغل لعبة God of War على محاكي PPSSPP وPaper Mario على Dolphin بمعدل 60 إطارًا في الثانية بسلاسة.

سيعمل One Pro بنظام أندرويد 13، ويعتمد على معالج MediaTek MT8370 مدعومًا بذاكرة 4 جيجابايت LPDDR4 وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت. تأتي الشاشة بقياس 7.0 بوصات ونسبة عرض 16:9، بدقة 1920 × 1080 بكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز.

يدعم الجهاز الاتصال اللاسلكي عبر وحدة Wi-Fi 802.11ac 2T2R MU-MIMO، كما يتضمن مكبرات صوت مزدوجة، وميكروفونات مزدوجة، وجيروسكوب، ومنفذ سماعات رأس، ودعمًا لإخراج الفيديو.

أما عصا التحكم التناظرية، فهي تأتي بحجم كامل بتقنية Digital Hall Effect Joysticks، والتي يُقال إنها توفر دقة أعلى مع تقليل التداخل الكهرومغناطيسي مقارنة بالعصي التقليدية.

يتميز الجهاز بوزن 430 جرامًا وأبعاد 250 × 115 × 30 مم، مما يجعله محمولًا وسهل الاستخدام لفترات طويلة. كما تم تزويده ببطارية 5200 مللي أمبير، والتي يُتوقع أن توفر ما يصل إلى ثماني ساعات من اللعب المستمر.

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