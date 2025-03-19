تكنولوجيا: الإعلان رسميًا عن موعد إطلاق Realme 14 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme رسميًا عن موعد إطلاق هاتف Realme 14 5G، وذلك بعد أن كشفت مؤخرًا عن مواصفاته وتصميمه. سيتم الكشف عن الهاتف في 27 مارس، حيث ينطلق الحدث في تمام الساعة 3 مساءً بتوقيت تايلاند، مع بث مباشر عبر يوتيوب وفيسبوك وتيك توك من خلال قنوات Realme Thailand.

لكن من خلال المنشور الرسمي للعلامة التجارية على منصة X، الذي استخدم عبارة “تم تعيين Realme 14 Series 5G”، يبدو أن الشركة قد تكشف عن أكثر من هاتف واحد خلال الحدث. كما توضح الصورة المرفقة بالمنشور أن Realme 14 5G سيأتي بتصميم Mecha إلى جانب نسختين أخريين.

لم تكشف Realme بعد عن كافة تفاصيل المواصفات، لكنها أكدت أن الهاتف سيعمل بمعالج Snapdragon 6 Gen 4 وسيحمل بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير.

تشير بعض الشائعات إلى أن Realme 14 5G قد يكون مجرد نسخة من هاتف Realme P3 الذي تم الإعلان عنه حديثًا في الهند. ومع ذلك، فإن Realme P3 نفسه ليس هاتفًا جديدًا تمامًا، بل يُعد إعادة تسمية لهاتف Realme Neo 7X المتاح في الصين.

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