تكنولوجيا: HP تكشف عن شاشة Series 5 مقاس 27 بوصة FHD للإنتاجية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت HP أحدث شاشاتها المصممة لتعزيز الإنتاجية، وهي Series 5 27-inch FHD (527da). تتميز بتصميم أنيق مع مجموعة من الميزات العملية التي تناسب الاستخدام المنزلي والمكتبي على حد سواء.

الميزة الأبرز هي شاشة IPS بقياس 27 بوصة ومعدل تحديث 100 هرتز، وهو أكثر سلاسة من المعتاد 60 هرتز، مما يجعل التمرير والألعاب الأساسية وتشغيل الفيديو أكثر انسيابية. توفر دقة 1080p، وتغطي 99% من طيف ألوان sRGB، مع نسبة تباين 1500:1.

ركزت HP بشكل رئيسي على راحة المستخدم مع هذه الشاشة. فهي مزودة بإمكانية تعديل الارتفاع بمقدار 100 ملم وقدرة على الإمالة من -5° إلى +25° لتوفير تجربة مريحة مخصصة. كما تضمنت تقنية Eye Ease التي تقلل من الضوء الأزرق الضار دون التأثير على دقة الألوان.

من ناحية الصوت، تحتوي الشاشة على مكبرات صوت مدمجة بقوة 2 واط لكل منهما في الجزء الخلفي. بالتأكيد لن تحل محل مكبرات الصوت الخارجية من حيث الجودة، لكنها تساعد على توفير مساحة على المكتب. التصميم نفسه بسيط للغاية، مع حواف فائقة النحافة على ثلاثة جوانب، مما يجعلها مثالية لإعدادات الشاشات المزدوجة.

تشمل المنافذ في شاشة Series 5 27 بوصة خيارات عملية أكثر من كونها شاملة، مثل HDMI 1.4، وVGA، ومنافذ دخول وخروج الصوت، بالإضافة إلى فتحة لكابل الأمان. تدعم الشاشة أيضًا تثبيت VESA القياسي لمن يفضلون عدم استخدام الحامل.

يتضمن الصندوق كابل HDMI، ومحول طاقة، وسلك طاقة AC، وتعليمات الإعداد السريع، والوثائق. ستعلن HP عن تفاصيل التسعير وموعد الإصدار قريبًا.

المصدر