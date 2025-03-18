تكنولوجيا: هاتف OPPO Find X8S قادم بحواف فائقة النحافة رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد OPPO لإطلاق إصدارات جديدة من سلسلة Find X خلال شهر أبريل. وفقًا لما كشفه Zhou Yibao، مدير المنتجات الرائدة في الشركة، سيأتي OPPO Find X8S بحواف فائقة النحافة من جميع الجوانب، حيث ستكون أنحف حتى من تلك الموجودة في Apple iPhone 16 Pro Max.

سيبلغ سمك الإطار 1.xx ملم، وهو ما تمكنت OPPO من تحقيقه بفضل تقنية تغليف جديدة تُعرف باسم COP (Chip-on-Panel)، والتي طوّرتها الشركة بنفسها. تعتمد هذه التقنية على دمج شريحة التحكم في الشاشة داخل اللوحة نفسها، بدلاً من استخدام شريحة منفصلة أكبر حجمًا.

توفر هذه الطريقة تصميمًا أكثر نحافة وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة، لكنها تأتي مع بعض التحديات. حيث تُعد عملية تصنيع هذه الشاشات أكثر تعقيدًا، كما أن اللوحة تصبح أقل متانة مقارنةً بالتقنيات التقليدية.

خلال الإطلاق المرتقب، من المتوقع أن تطرح OPPO هاتف Find X8S كخيار أصغر ضمن السلسلة، إلى جانب إصدار Find X8S+، بالإضافة إلى Find X8 Ultra الذي طال انتظاره، والذي يُقال إنه سيأتي بخمس كاميرات.

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