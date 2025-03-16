تكنولوجيا: سامسونج تستعد لتوسيع توفر Galaxy Ring في سوق جديد قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج عن توسيع نطاق توفر Galaxy Ring ليشمل سوقًا جديدًا، حيث ستُطرح للبيع في نيوزيلندا الشهر المقبل. ومن المقرر أن يبدأ بيعها رسميًا في 2 أبريل عبر موقع Samsung New Zealand وتجار التجزئة المعتمدين، بسعر 699 دولار نيوزيلندي (حوالي 400 دولار أمريكي / 370 يورو / 34,770 روبية هندية).

ستتوافر Galaxy Ring بثلاثة ألوان: الفضي التيتانيوم، الأسود التيتانيوم، والذهبي التيتانيوم، مع خيارات مقاس تتراوح بين 5 و15. كما يتراوح وزنها بين 2.3 جم و3 جم، مما يجعلها خفيفة ومريحة للاستخدام اليومي.

تتوافق الحلقة مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد 11 أو أحدث، لكن للاستفادة من ميزاتها، سيحتاج المستخدم إلى حساب سامسونج، بالإضافة إلى تطبيق Galaxy Wearable وتطبيق Samsung Health.

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