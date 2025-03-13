تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق هاتفها القابل للطي الجديد بمواصفات فائقة وشاشة بنسبة 3:2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد هواوي لإطلاق فئة جديدة كليًا من الأجهزة المحمولة قريبًا، حيث تعمل على هاتف قابل للطي بتصميم غير تقليدي يمكن فتحه ليكشف عن شاشة رئيسية بنسبة عرض إلى ارتفاع 3:2.

ووفقًا لتسريبات حديثة، يُتوقع أن يحمل هذا الجهاز القادم مواصفات مبتكرة تجعله مختلفًا عن الهواتف القابلة للطي الحالية.

تشير المعلومات الجديدة، التي نقلها المسرب الشهير Digital Chat Station، إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة غطاء بقياس 3.48 بوصة، في حين ستبلغ أبعاد شاشته الرئيسية 6.48 بوصة عند فتحه بالكامل.

وعلى الرغم من التصميم الفريد، يبدو أن هواوي ستنجح في تزويد الجهاز بمجموعة “كاملة” من الكاميرات الخلفية، من بينها مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل. من المتوقع أيضًا أن يحتوي الجهاز على مستشعر بصمات مدمج في زر الطاقة بدلاً من الشاشة نفسها.

بالإضافة إلى ذلك، قد يحصل الهاتف على مستوى معين من مقاومة الغبار والماء، رغم شكله غير التقليدي، ومن المتوقع أن يعمل بأحدث إصدار من نظام HarmonyOS.

حتى الآن، لم يتضح ما إذا كان الهاتف الجديد سينطلق تحت اسم “Pocket 3”، لكن التسريبات تشير إلى احتمال الكشف عنه خلال الربع الثاني من عام 2025.

إذا صحّت هذه التوقعات، فقد تتمكن هواوي من التفوق على أبل في سباق إطلاق أول هاتف “فابلت” قابل للطي بتصميم فريد عالميًا.

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