شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: استمرار الحالة المطرية حتى نهاية رمضان ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل، عن استمرار هطول الأمطار بالمملكة حتى نهاية رمضان المبارك.

وقال العقيل في مداخلة مع قناة الإخبارية: “هذه الأمطار الربيعية تتسم بغزارتها علي الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة ومنطقة حائل والقصيم وما وقع شرق المرتفعات الجنوبية والجنوبية غربية”.

وأضاف: “كما تشمل أيضا الأجواء الغربية من منطقة الرياض والجنوبية، وكعادة فصل الربيع فالأمطار الربيعية وارد معها حبات البرد

والرياح”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المملكة.

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