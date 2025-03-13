شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تصدر تصحيحات لخلل أمنى جديد.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت آبل تصحيحات لخلل تم استغلاله في هجوم متطور للغاية ضد عدد من المستخدمين، وقد عثرت أبل على الخلل في WebKit، وهو محرك المتصفح الذي يُشغّل Safari وتطبيقات أخرى.

وقد سمح للمخترقين باختراق بيئة الحماية الخاصة بـ WebKit باستخدام "محتوى ويب مُعدّ بشكل ضار"، وفقًا لشركة آبل، و بيئة الحماية هي جزء من نظام التشغيل، حتى في حالة اختراقها، يمكنها منع المخترقين من الوصول إلى البيانات في أجزاء أخرى من النظام.



وأشارت شركة آبل إلى أن الهجوم استُغل ضد أجهزة تعمل ببرامج "قبل إصدار iOS 17.2"، ولم يُكشف عن هوية المخترقين أو أهدافهم.

وفي فبراير، استخدمت آبل العبارة نفسها - "هجوم متطور للغاية ضد أفراد مستهدفين محددين" - لثغرة أخرى، ولكن لا يوجد دليل على وجود صلة بين الهجومين.

في الوقت نفسه، قد أصدرت شركة آبل، تحديث iOS 18.4 Beta 3 لأجهزة iPhone للمطورين ومختبري الإصدار التجريبي، ويعتبر التحديث تحديثًا بسيطًا يهدف إلى معالجة الأخطاء وتقديم إصلاحات للثغرات الأمنية، كما يعمل iOS 18.4 Beta 3 على حل المشكلات التي تم اكتشافها في الإصدارات السابقة المتعلقة بذكاء Apple والإشعارات وSiri ومكالمات Wi-Fi وأدوات الكتابة.