شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يختبر مزايا جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعى لـ"ميتا" والان مع تفاصيل الخبر

بدأ واتساب في اختبار ميزتين جديدتين تعتمدان على الذكاء الاصطناعي من ميتا، الأولى هي أداة لإنشاء أيقونات المجموعات تلقائيًا، والثانية أداة دردشة Meta AI على الشاشة الرئيسية، والتي توفر وصولًا أسرع إلى المساعد الذكي دون الحاجة لفتح التطبيق.

تتيح الأداة الجديدة للمستخدمين التفاعل مع الذكاء الاصطناعى من ميتا مباشرة من الشاشة الرئيسية، مما يسهل الوصول إلى المساعد الرقمي دون الحاجة إلى البحث عنه داخل واتساب. ووفقًا لمنصة WABetaInfo، فإن الميزة متاحة حاليًا لعدد محدود من مستخدمى الإصدار التجريبي 2.25.6.14 على أندرويد.

وضع الصوت لتفعيل المساعد عبر الأوامر الصوتية.

إرسال الأسئلة النصية والتفاعل مع الذكاء الاصطناعي مباشرة.

رفع الصور لتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

إمكانية تغيير حجم الأداة حسب تفضيلات المستخدم.

تدعم الأداة وظائف متعددة مثل:

يعتمد مساعد ميتا على نموذج الذكاء الاصطناعي Llama، مما يجعله منافسًا مباشرًا لـChatGPT وGemini من جوجل. ومن المتوقع أن يسهم هذا التحديث في زيادة الاعتماد على المساعد الذكي داخل واتساب، خاصة مع توفير اختصار مباشر على الشاشة الرئيسية.



الميزة الأخرى في الإصدار التجريبي 2.25.6.10 تتيح للمستخدمين إنشاء أيقونات مجموعات مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين إدخال وصف أو "برومبت"، ليقوم واتساب بإنشاء مجموعة من الأيقونات المقترحة، ثم يختار الأعضاء الصورة التي تناسبهم.



تمت إضافة خيار جديد باسم "إنشاء صورة بالذكاء الاصطناعي"، والذي يمكن تفعيله بالضغط على أيقونة القلم عند تعديل صورة المجموعة، ورغم أن هذه التحديثات تضيف لمسات من التخصيص والسهولة، فإنها قوبلت بردود فعل متباينة، يرى البعض أن الأيقونات الذكية قد لا تقدم فائدة حقيقية مقارنةً بتحديثات أخرى كان يمكن لواتساب التركيز عليها، مثل تحسين البحث داخل المحادثات أو دعم ميزات الأمان المتقدمة، ومع ذلك تبقى هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية ميتا لتعزيز الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها المختلفة.