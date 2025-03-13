شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتخلص تدريجيا من تطبيق Remote Desktop فى شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت مؤخرا أن تطبيق Remote Desktop القديم، الذي استُبدل بالفعل على منصات أخرى، لن يكون مدعومًا على ويندوز بعد 27 مايو 2025، لكنك لن تفقد أيًا من وظائفه هنا، فلا يزال بإمكانك تقديم الدعم الفني لوالديك باستخدام وظائف ويندوز المدمجة أو تطبيق ويندوز الحديث، وهو أبسط وأكثر تسمية مُربكة كان بإمكان فريق التسويق في مايكروسوفت ابتكارها.

وكتبت هيلاري براون من مايكروسوفت على مدونة Windows IT Pro: "ابتداءً من 27 مايو 2025، لن يكون Remote Desktop لنظام ويندوز من متجر مايكروسوفت مدعومًا ولن يكون متاحًا للتنزيل والتثبيت"، "يجب على المستخدمين الانتقال إلى تطبيق ويندوز لضمان استمرار الوصول إلى Windows 365 وAzure Virtual Desktop وMicrosoft Dev Box."

وتقول الشركة إن الاتصالات بأنظمة Windows 365 وAzure Virtual Desktop وMicrosoft Dev Box عبر تطبيق Remote Desktop من متجر Microsoft ستُحظر في تطبيق Remote Desktop عند انتهاء صلاحية التطبيق في 27 مايو، أما بالنسبة لجميع المستخدمين الآخرين، فسيستمر التطبيق في العمل ولكنه لن يكون مدعومًا بعد الآن.

ومما يزيد من الارتباك، أن نظام Windows يحتوي على تطبيق Remote Desktop مدمج، والذي سيظل الطريقة الوحيدة لاستخدام اتصالات بروتوكول سطح المكتب البعيد (RDP) بعد 27 مايو، لكن مايكروسوفت ستدمجه فى النهاية فى تطبيق Windows.

وكما يشير موقع Thurrot، حذرت مايكروسوفت من أنها ستستبدل تطبيق Remote Desktop بتطبيق Windows عند إطلاق تطبيق نظام التشغيل الذي يحمل نفس الاسم في الخريف الماضي، وحتى أن التطبيق الجديد وصل كتحديث لعميل Remote Desktop على متجر تطبيقات Apple.

أما بالنسبة لتطبيق Windows، ذي الاسم المثير للاهتمام، فمن المرجح أن الشركة اختارت هذا الاسم لأنها تريد نقل Windows بشكل متزايد إلى السحابة، تتيح لك خدمة Windows 365، التي تم تقديمها في عام 2021، بث نسخة افتراضية من نظام التشغيل من أي جهاز. لذا، يبدو تسمية التطبيق الموحد المستخدم للوصول إلى السحابة وأجهزة الكمبيوتر البعيدة "تطبيق ويندوز" أقل غرابة من هذه الزاوية.