تكنولوجيا: تلفاز Philips OLED+950 الرائد مع شاشة TANDEM OLED بقوة 3,700 nits

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتميز أحدث تلفزيون رائد من TP Vision، Philips OLED+950، باستخدام لوحة OLED ترادفية جديدة من LG، والتي ستجدها أيضًا في أجهزة مثل LG G5 OLED وPanasonic Z95B.

وعلى عكس شركتي LG وPanasonic، قدمت TP Vision تفاصيل دقيقة حول سطوع الشاشة. يُتوقع أن يوفر تلفاز Philips OLED+950 سطوعًا يصل إلى 3,700 نتس في وضع HDR، بينما سيكون السطوع الكامل للشاشة محدودًا إلى 350 شمعة.

لمقارنة ذلك، توفر لوحة LG OLED G4 مع تقنية MLA من 2024 سطوعًا يصل إلى 1550 نتس وسطوعًا كاملًا قدره 224 شمعة وفقًا لمراجعات RTINGS.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه في الاستخدام اليومي، من المحتمل أن تكون مستويات السطوع في هذا التلفاز أقل من الأرقام المعلنة في التسويق.

وتتمثل إحدى المزايا التي تقدمها اللوحة الجديدة في تحسين تكاثر الألوان. إلى جانب تغطية 99.5% من مساحة ألوان DCI-P3، تدعي TP Vision أن Philips OLED+950 قادر على عرض 83% من مساحة ألوان BT.2020.

كما يتميز التلفاز بطبقة مضادة للانعكاس محسّنة، مما يقلل من الانعكاسات المشتتة بشكل كبير. بفضل الكفاءة المحسّنة، تستهلك اللوحة الجديدة طاقة أقل بنسبة 20% مقارنة بالنموذج السابق.

علاوةً على ذلك، من المفترض أن يحسن معالج الذكاء الاصطناعي الجديد التباين، مما يعزز أداء HDR. يمكن لوضع الألعاب في تلفزيون Philips التعرف تلقائيًا على نوع اللعبة وضبط إعدادات الصورة بما يتناسب معها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين إنشاء ملفات تعريف مخصصة وحفظها لألعاب معينة. ويتميز التلفاز أيضًا بقدرته على توسيع الخريطة المصغرة داخل اللعبة وعرضها في موقع مختلف على الشاشة.

وأخيرًا، يتمتع تلفاز Philips OLED+950 بنظام صوت متكامل 2.1 قناة بقدرة 70 واط، يتضمن مضخم صوت مع أربعة مشعات سلبية للحصول على صوت أكثر قوة.

من المتوقع أن يصل Philips OLED+950 إلى الأسواق في النصف الثاني من عام 2025، وسيكون متاحًا بأحجام 65 و 77 بوصة. لم تكشف TP Vision بعد عن سعره، ولكن لن تتوفر أجهزة تلفاز Philips المتطورة في أمريكا الشمالية.

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