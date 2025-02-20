تكنولوجيا: شائعات: هاتف Sony Xperia 1 VII المرتقب سيأتي بثلاثة مستشعرات Exmor T

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انتشرت شائعات جديدة حول هاتف Sony Xperia 1 VII المرتقب، مصدرها منصة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo. يشير المصدر، الذي سبق له تقديم تنبؤات متعددة حول هواتف Xperia الرائدة المستقبلية، إلى احتمال وجود ترقية محددة متعلقة بالكاميرا. فبدلًا من وجود مستشعر Exmor T واحد مصحوبًا بمستشعرين Exmor RS، كما في هاتف Xperia 1 VI، قد يأتي إصدار 2025 بثلاثة مستشعرات Exmor T للكاميرات الخلفية الثلاث.

يُذكر أن مستشعر Exmor T قد تم تقديمه مع هاتف Sony Xperia 1 V في عام 2023. وقد حقق تحسينات ملحوظة مقارنةً بمستشعر Exmor RS في ظروف الإضاءة المنخفضة، حيث يُعتبر المستشعر الأحدث أكثر قدرة على تقليل ضوضاء الصورة مقارنةً بسابقه، مع توفير جودة صورة “أفضل بمرتين” وفقًا لتصريحات Sony. إن استبدال مستشعرات Exmor RS المستخدمة لكاميرا التقريب (Telephoto) والكاميرا فائقة الاتساع (Ultra-wide) بمستشعرات Exmor T سيُحسن بالتأكيد من قدرات التصوير في هاتف Xperia 1 VII، بشرط أن يكون برنامج ومعالجة الصور من Sony على مستوى عالٍ.

ومع ذلك، تشير الشائعة إلى أن حجم المستشعرات سيبقى كما هو: 1/3.5 لكاميرا التقريب و 1/2.5 للكاميرا فائقة الاتساع. من المهم أن نضع في الاعتبار أن هذه المعلومات المفترضة لهاتف Sony Xperia 1 VII تأتي من نفس المصدر الذي زعم في يناير الماضي أن “مستشعرًا واحدًا فقط قد تغير”، بينما تقول هذه الشائعة الأخيرة أن اثنين قد يتغيران. لكن على الأقل، تُعتبر هذه الشائعة معقولة، حيث تتاح لشركة Sony فرصة لعرض هاتف رائد مليء بمستشعرات Exmor T المبتكرة.

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