شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة X تجرى محادثات لجمع 44 مليار دولار من المستثمرين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري شركة X التابعة لإيلون ماسك محادثات لجمع الأموال من المستثمرين بتقييم قدره 44 مليار دولار، حسبما ذكرت بلومبرج نيوز.

وقد اشترى ماسك شركة X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، بنفس السعر في عام 2022، و تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي خفضت فيه شركة Fidelity Investments حصتها في Twitter في ديسمبر بحوالي 70٪ من سعر البيع لعام 2022 حيث تكافح الشبكة الاجتماعية للاحتفاظ بالمعلنين.



وأفادت بلومبرج أن المحادثات بشأن جولة التمويل الجديدة مستمرة وأن التفاصيل قد تتغير فمن الممكن أن تتخلى الشركة أيضًا عن المحادثات.



وستكون جولة الاستثمار هذه هي الأولى للشبكة الاجتماعية منذ أن جعلها ماسك شركة خاصة.



و ارتفعت تقييمات شركات ماسك الأخرى مع توليه دورًا مهمًا في إدارة الرئيس ترامب، وارتفعت أسهم تيسلا أكثر من 40% منذ انتخاب ترامب، وقدرت قيمة شركة سبيس إكس بنحو 350 مليار دولار في ديسمبر، بزيادة 67% عن يونيو.

وتجري شركة xAI الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التابعة لـ ماسك محادثات أيضًا لجمع 10 مليارات دولار بتقييم قدره 75 مليار دولار.