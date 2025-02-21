شكرا لقرائتكم خبر عن ثورة جديدة.. كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل المشهد الإعلامي؟ والان نبدء بالتفاصيل

المنتدى السعودي للإعلام

الدمام - شريف احمد - أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) عنصرًا محوريًا في إعادة تشكيل صناعة الإعلام، حيث باتت تقنياته تُستخدم على نطاق واسع لتسريع إنتاج المحتوى، وتحسين جودته، وتعزيز تجربة الجمهور، ومع تزايد الاعتماد على هذه التقنيات، يشهد القطاع الإعلامي تحولًا جذريًا في طرق جمع الأخبار، وصياغتها، وتوزيعها.وأدى دمج الذكاء الاصطناعي في المنصات الإعلامية إلى تطوير أدوات تحليل البيانات الضخمة، ما يتيح فهمًا أعمق لاهتمامات الجمهور وتفضيلاتهم. وتبرز تقنيات التعلّم الآلي في تحليل تفاعل المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي، ما يمكّن المؤسسات الإعلامية من تخصيص محتوى يلبي احتياجات جمهورها بشكل أكثر دقة.واستعرض المنتدى السعودي للإعلام، ضمن فعالياته الأخيرة، تأثير الذكاء الاصطناعي في الصحافة والإنتاج الإعلامي، إذ ناقشت الجلسات كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في أتمتة العمليات التحريرية، ابتداءً من تحرير النصوص والتدقيق اللغوي، وصولًا إلى استخدام تقنيات الواقع الافتراضي (VR) في إنتاج محتوى تفاعلي يمنح المشاهد تجربة غامرة تعزز من فهم السياق الإعلامي.من جانب آخر، قدمت بعض الجهات المشاركة، أمثلة عملية على توظيف الذكاء الاصطناعي في رصد وتحليل التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما أسهمت التقنيات في تقديم إحصاءات دقيقة حول مدى انتشار الأخبار والموضوعات المتداولة، حيث أظهر تحليل أجراه مركز القرار للدراسات، أن هاشتاق المنتدى السعودي للإعلام على منصة "إكس" حصد أكثر من 3.6 مليارات انطباع، في إشارة واضحة إلى مدى تأثير هذه التقنيات في قياس مدى وصول المحتوى الإعلامي.ويعكس هذا التقدم السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي التزام المؤسسات الإعلامية بتبني التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءتها وتحقيق مزيد من التأثير، ومع استمرار هذا التحول الرقمي، يظل الذكاء الاصطناعي عاملًا حاسمًا في رسم ملامح مستقبل الإعلام، بما يعزز من سرعة ودقة نقل المعلومات، مع الحفاظ على معايير الجودة والمصداقية.