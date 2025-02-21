شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ستجلب ملخصات محادثات مدعومة بالذكاء الاصطناعى إلى Gemini Live والان مع تفاصيل الخبر

تحصل ميزة Gemini Live على تحديث جديد من جوجل يهدف إلى تسهيل متابعة محادثات المستخدمين مع المساعد الذكي، تعمل جوجل على إنشاء زر جديد لملخصات المحادثات، والذي سيحوّل المحادثة الصوتية الثنائية إلى تقرير مفصل يحتوى على نقاط رئيسية وفقرات وفقًا للتقارير، من المفترض أن تظهر الميزة بعد انتهاء المحادثة، لكن طريقة تنفيذها قد تتغير قبل أن تصبح متاحة للجمهور.

وGemini Live هو ميزة المحادثات الصوتية داخل تطبيق جيميني لنظام أندرويد، والتى تتيح للمستخدمين إجراء محادثات مباشرة مع المساعد الذكى.

ووفقًا لتقرير صادر عن Android Authority، تعمل جوجل أيضًا على تطوير ميزة ملخصات المحادثات ضمن وضع Live، في الإصدار التجريبي من تطبيق جوجل رقم 16.6.23، اكتشف الموقع دليلًا على وجود هذه الميزة أثناء تحليل حزمة تطبيق أندرويد (APK)، لكن في الوقت الحالي لن يتمكن مختبرو النسخة التجريبية من تجربتها لأنها غير مفعلة بعد.

بعد انتهاء المحادثة، تظهر ميزة Gemini Live الجديدة في شكل مربع صغير في الزاوية السفلية اليسرى من تطبيق Gemini، وفقًا للصور التي نشرها الموقع، حاليًا تعرض الميزة مطالبة قصيرة فقط، يمكن للمستخدم تفعيلها عبر النقر على المربع.

كما تظهر الصور أن النقر على الزر يؤدى إلى تفعيل مطالبة تطلب من Gemini التصرف كمساعد ذكاء اصطناعى ماهر متخصص في إنشاء الملخصات.

بالإضافة إلى ذلك، توضح المطالبة أن الملخص يجب أن يحتوي على "عنوان غير عام"، و"ملخص موجز بأسلوب الفقرات"، وأن يتجنب "الحشو غير الضروري"، بعد مشاركة المطالبة مع جيميني، يقوم بإنشاء ملخص شامل لكامل المحادثة.

تبدو الميزة حاليًا فى مرحلة أولية، كما هو واضح في الصور، ومن المحتمل ألا يتم إصدارها بهذا الشكل، في الوقت نفسه تكهنت Android Authority بأن جوجل قد تضيف زرًا ضمن واجهة Gemini Live لإنشاء الملخصات تلقائيًا، أو تجعل العملية تتم بشكل أوتوماتيكي بعد كل محادثة، في كلتا الحالتين من غير المرجح أن يرى المستخدمون السؤال الأولي، حيث ستتم العملية في الخلفية.