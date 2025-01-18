شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا تشحن هاتفك طوال الليل؟ حقائق صادمة عن بطاريات الهواتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل اعتدت على ترك هاتفك متصلاً بالشاحن طوال الليل؟ ربما تعتقد أن هذه العادة توفر عليك الوقت في الصباح وتمنحك بطارية ممتلئة طوال اليوم، ولكن هل تساءلت يوماً عن تأثير هذه العادة على بطارية هاتفك؟ الحقيقة قد تكون صادمة أكثر مما تتخيل، إذ يتسبب شحن الهاتف لساعات طويلة بأضرار قد تؤثر على عمر البطارية وأداء الجهاز بشكل عام، فإليك التفاصيل والحلول لتجنب هذه المشاكل.

لماذا شحن الهاتف طوال الليل مشكلة؟

تحتوي معظم الهواتف الذكية الحديثة على بطاريات ليثيوم-أيون التي تُعرف بتأثرها بعدد دورات الشحن والتفريغ، دورة الشحن الكاملة تحدث عندما تنتقل البطارية من 0% إلى 100%، وكلما زاد عدد هذه الدورات تقل كفاءة البطارية تدريجياً، عندما تترك هاتفك متصلاً بالشاحن طوال الليل، فإنه يصل إلى 100% بسرعة نسبياً، لكن الشحن لا يتوقف عند هذا الحد، بل يبدأ الجهاز في استهلاك طاقة صغيرة بشكل مستمر للحفاظ على الشحن الكامل، مما يؤدي إلى ما يُعرف بـ "الشحن الطافي"، وهذا هو ما يتسبب في تقصير عمر البطارية.

ارتفاع الحرارة: العدو الصامت

من أبرز المخاطر الناتجة عن شحن الهاتف طوال الليل هو تراكم الحرارة، حيث تزيد درجات الحرارة العالية من تآكل بطاريات الليثيوم-أيون، قد لا تكون الحرارة شديدة بما يكفي لإحداث انفجار، لكنها تؤدي إلى تدهور البطارية بشكل أسرع مما هو متوقع، حتى وإن كان هاتفك يحتوي على أنظمة تبريد داخلية أو حماية حرارية، فإن تراكم الحرارة مع مرور الوقت يترك أثره السلبي.

الميزات الذكية ليست كافية

بعض الهواتف الذكية تحتوي على خاصية الشحن التكيفي أو الذكي التي توقف عملية الشحن عند وصول البطارية إلى نسبة معينة، لكن هذه الميزات ليست حلاً سحرياً، لأنها تعتمد على برمجيات تتحكم في عملية الشحن لكنها لا تمنع تماماً مشكلة الشحن الطافي، وبالتالي تبقى الحاجة لتبني عادات شحن صحية أكثر أهمية.

كيف تحمى بطارية هاتفك؟

لا تترك هاتفك متصلاً بالشاحن طوال الليل، بل اشحنه عندما تحتاج ذلك وتجنب الوصول إلى نسبة 100% بانتظام.

حاول الحفاظ على نسبة شحن البطارية بين 20% و80%، فهذه النسبة هى المثالية لإطالة عمر البطارية.

استخدم شواحن أصلية أو معتمدة من الشركة المصنعة لتجنب ارتفاع الحرارة غير الضرورى.

افصل الشاحن بمجرد وصول البطارية إلى نسبة شحن معقولة.