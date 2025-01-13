تكنولوجيا: جهاز iPad 11 الاقتصادي من أبل قد يأتي بمعالج A17 Pro وتقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يصعب إنكار أن محاولات Apple Intelligence لتقديم ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لم تحقق التأثير الذي كانت تطمح إليه. فقد استقبل العملاء غالبية الميزات الموعودة بفتور، بعيدًا عن التأثير الثوري الذي سعت إليه الشركة.

ومع ذلك، يبدو أن جهود أبل لدمج الذكاء الاصطناعي عبر منتجاتها قد أثمرت عن مكاسب غير متوقعة مثل زيادة الذاكرة العشوائية واستخدام معالجات أكثر قوة، حتى في الأجهزة الموجهة للفئة الاقتصادية.

بدأ هذا الاتجاه مع أجهزة Mac التي توقفت عن تقديم ذاكرة بسعة 8 جيجابايت في إصداراتها الأساسية. وتشير تقارير الصناعة إلى أن جهاز iPhone SE 4 القادم قد يحصل على زيادة في الذاكرة العشوائية. والآن يبدو أن جهاز iPad الموجه للميزانية على وشك الحصول على تحسينات مماثلة.

وكشف مارك جورمان في نشرة PowerOn الإخبارية أن أبل تخطط لتزويد جهاز iPad 11 بمعالج A17 Pro القوي وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت لدعم تقنيات Apple Intelligence. هذا يمثل قفزة ملحوظة مقارنة بجهاز iPad 10 الحالي الذي يعمل بمعالج A14 وذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت فقط، والتي بالكاد تلبي متطلبات الأداء، رغم إدارة أبل الممتازة للذاكرة.

من المتوقع أن يتم إطلاق جهاز iPad 11 الجديد مع iPhone SE 4 في نهاية هذا الربع أو بداية الربع المقبل. ومع أن النوايا الأصلية وراء هذه التحسينات قد لا تروق للجميع، إلا أن تعزيز قدرات الأجهزة يبقى مكسبًا للمستهلكين في نهاية المطاف.

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