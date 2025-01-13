شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تراجع حاد بشحنات هواتف أيفون فى الصين خلال ديسمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المحلل الشهير مينغتشي كو في تقريره الأخير عن السوق، عن أن مبيعات هواتف أيفون في الصين شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال ديسمبر 2024، حيث انخفضت بنسبة تتراوح بين 10-12% مقارنة بنفس الشهر من عام 2023.

وأشار التقرير إلى أن السبب الرئيسي لهذا التراجع هو ضعف الابتكار في سلسلة هواتف iPhone 16، حيث لم تحقق تحسينات ملحوظة مقارنة بالأجيال السابقة، مما أدى إلى استقبال فاتر من السوق الصينية، وعلى الرغم من استقرار السوق العام في الصين، إلا أن مبيعات آبل تراجعت بشكل ملحوظ.

وتوقع مينغ-تشي كو استمرار تراجع المبيعات في النصف الأول من عام 2025، وأوضح أن إطلاق هاتف iPhone SE4 القادم لن يكون كافيًا لتعويض الأداء الضعيف، نظرًا للتأثير المحدود لهذه السلسلة على السوق.

كما أشار كو إلى أن سلسلة iPhone 17 المقبلة قد تواجه تحديات إضافية في السوق الصينية، حيث تشير التسريبات إلى أن الهواتف الجديدة ستعتمد حصريًا على شريحة eSIM دون دعم بطاقات SIM التقليدية، وهذا قد يُعقّد الأمور لبعض المستخدمين في الصين، حيث لا تقدم جميع شركات الاتصالات دعمًا لخدمة eSIM.

وعلى الرغم من التحديات، توقع المحلل أن تصل مبيعات هواتف ايفون عالميًا إلى 225 مليون وحدة في عام 2025، بزيادة طفيفة عن مبيعات عام 2024 التي بلغت 220 مليون وحدة، ولكنها ستظل أقل من التوقعات الأصلية التي قدرت بـ 240 مليون وحدة.