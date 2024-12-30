تكنولوجيا: ما هو Wi-Fi 7؟

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - المقدمة:

في عالم متسارع من التطور التكنولوجي، يتصدر Wi-Fi 7 المشهد كأحدث جيل من تقنيات الاتصال اللاسلكي. يأتي هذا الجيل ليوفر تجربة غير مسبوقة من السرعة، الكفاءة، والتغطية، مما يجعله الحل الأمثل لمتطلبات المنازل الذكية، الألعاب الثقيلة، والبث عالي الدقة.

ما هو Wi-Fi 7؟

Wi-Fi 7، أو المعروف بـ 802.11be، هو الجيل الجديد من الاتصال اللاسلكي الذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة من البيانات، مع تحسينات في السرعة، الاستقرار، وتقليل التأخير. إنه تطوير مباشر لـ Wi-Fi 6E ولكنه يأتي بميزات إضافية تجعل الأداء أفضل بكثير.

فوائد Wi-Fi 7

سرعة استثنائية : تصل إلى 46 جيجابت في الثانية ، مما يجعل التنزيل والبث أسرع بثلاث مرات من Wi-Fi 6E.

تقليل التأخير : يتيح استجابة فورية للألعاب عبر الإنترنت والبث الحي .

تغطية أوسع : بفضل القنوات الأعرض (حتى 320 ميجاهرتز)، يوفر اتصالًا أكثر كفاءة حتى في البيئات المزدحمة .

استقرار أفضل : تقنية Multi-Link Operation (MLO) تعزز الاستقرار عبر استخدام عدة مسارات للاتصال .

مقارنة مع Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E أضاف نطاق 6 جيجاهرتز، ولكن Wi-Fi 7 يعزز عرض القناة ويُحسن الكفاءة الكلية .

الأداء في Wi-Fi 7 أسرع وأكثر استقرارًا حتى عند الاتصال بالعديد من الأجهزة .

تقنية Multi-Link Operation (MLO)

تتيح هذه التقنية للأجهزة استخدام عدة مسارات اتصال في وقت واحد، ما يعني اتصالًا أسرع واستجابة أفضل حتى عند استخدام الشبكة بشكل مكثف. هذه الميزة تجعل Wi-Fi 7 مثاليًا للألعاب والبث عالي الجودة.

أهمية القنوات الأوسع وأنظمة Mesh

القنوات الأوسع : يدعم Wi-Fi 7 قنوات تصل إلى 320 ميجاهرتز، مما يزيد من عرض النطاق الترددي لنقل البيانات بشكل أسرع وأكثر كفاءة .

أنظمة Mesh : تمنح تغطية كاملة للمنازل الكبيرة، مما يجعلها مثالية للمنازل متعددة الطوابق أو المساحات الكبيرة .

لماذا يجب عليك الترقية إلى Wi-Fi 7؟

هل تحتاج إلى Wi-Fi 7؟

إذا كان لديك منزل ذكي مليء بالأجهزة المتصلة .

إذا كنت عاشقًا للألعاب أو تعتمد على البث بجودة 4 K و8 K.

إذا كنت تعمل عن بُعد وتحتاج إلى اتصال مستقر وسريع .

الوقت المثالي للترقية

مع مرور أكثر من عام على إطلاق Wi-Fi 7 في 2023، بدأت الأسعار في الانخفاض، مما يجعل الآن وقتًا مثاليًا للترقية.

الأجهزة التي تدعم Wi-Fi 7

iPhone 16 : يوفر تجربة تصفح أسرع وبث بجودة أعلى .

PS5 Pro : يقدم أداء ألعاب خالٍ من التأخير واستجابة فائقة السرعة .

ليه راوترات ASUS ؟

 –أداء خارق: راوترات ASUS توفر سرعات عالية، تغطية واسعة، واستجابة منخفضة للتأخير، خصوصًا مع ميزات مثل تقنية Multi-Link Operation (MLO) ودعم أحدث معايير Wi-Fi.

– تجربة ألعاب مثالية: سلسلة ROG مصممة خصيصًا لعشاق الألعاب، وتقدم ميزات مثل Game Boost وWTFast لتقليل التأخير وتحسين أداء الشبكة للألعاب الثقيلة.

– أمان متقدم: خدمة AiProtection Pro تمنحك حماية مدى الحياة ضد البرمجيات الضارة، بالإضافة إلى أدوات تحكم عائلية بدون أي تكلفة إضافية.

–مرونة وسهولة استخدام: تقنية AiMesh تساعدك على إنشاء شبكة Mesh بكل سهولة، مع تطبيق ASUS Router اللي يخليك تتحكم بالشبكة وتضبط إعداداتها بطريقة بسيطة ومريحة لأي مستخدم.

أفضل خيارات راوترات Wi-Fi 7 من ASUS

ASUS ROG RAPTURE GT-BE98

المقدمة:

إذا كنت تبحث عن أفضل راوتر للألعاب والبث الثقيل، فإن ASUS ROG RAPTURE GT-BE98 هو الخيار الأول.

الإمكانيات والتقنيات:

سرعات فائقة تصل إلى 46 جيجابت في الثانية .

يدعم Multi-Link Operation لتحسين الأداء .

تصميم أنيق مع إضاءة RGB مخصصة للألعاب .

مناسب لمن؟

عشاق الألعاب الذين يبحثون عن اتصال خالٍ من التأخير .

منازل ذكية تتطلب شبكة قوية ومستقرة .

ويتوفر ASUS ROG RAPTURE GT-BE98 للشراء عبر الرابط التالي: https://ae.asus.click/GT-BE98-Unlimit-Tech

ASUS RT-BE92U

المقدمة:

راوتر مثالي يوفر أداءً قويًا في تصميم مدمج يناسب المنازل المتوسطة.

الإمكانيات والتقنيات:

يدعم MLO لزيادة الكفاءة .

سرعات عالية مع تغطية ممتازة .

منفذين USB لتوصيل الأجهزة .

مناسب لمن؟

الأسر الصغيرة والمتوسطة .

من يعمل عن بعد ويحتاج إلى شبكة مستقرة .

ويتوفر ASUS RT-BE92U للشراء عبر الرابط التالي :https://ae.asus.click/RT-BE92U-Unlimit-Tech

Asus TUF Gaming

المقدمة:

مصمم خصيصًا لعشاق الألعاب الذين يبحثون عن أداء قوي بسعر معقول.

الإمكانيات والتقنيات:

تقنيات تقليل التأخير لتجربة ألعاب سلسة .

دعم Wi-Fi 7 مع تغطية واسعة .

تصميم متين يتحمل الاستخدام المكثف .

مناسب لمن؟

اللاعبين الذين يحتاجون إلى أداء عالي بميزانية متوسطة .

ويتوفر Asus TUF GamingL للشراء عبر الرابط التالي: https://ae.asus.click/BE3600-Unlimit-Tech

ASUS ZenWiFi BQ16

المقدمة:

نظام Mesh متكامل لتغطية شاملة للمنازل الكبيرة.

الإمكانيات والتقنيات:

يدعم Wi-Fi 7 مع أداء عالي .

تغطية تصل إلى آلاف الأقدام المربعة .

إعداد سهل وتحكم عبر التطبيق .

مناسب لمن؟

المنازل الكبيرة متعددة الطوابق .

الأسر التي تحتاج إلى اتصال موحد ومستقر .

ويتوفر ASUS ZenWiFi BQ16 للشراء عبر الرابط التالي :https://ae.asus.click/BQ16-Unlimit-Tech

ASUS ZenWiFi BT8

المقدمة:

توازن مثالي بين الأداء والسعر.

الإمكانيات والتقنيات:

سرعات عالية وتغطية ممتازة .

تصميم صغير يناسب أي مساحة .

يدعم أحدث تقنيات الشبكة .

مناسب لمن؟

المنازل المتوسطة الحجم .

المستخدمين العاديين الذين يبحثون عن أداء مستقر .

ويتوفر ASUS ZenWiFi BT8 للشراء عبر الرابط التالي: https://ae.asus.click/BT8-Unlimit-Tech

ASUS ZenWiFi BD4

المقدمة:

حل اقتصادي يدعم Wi-Fi 7 مع أداء رائع للمنازل الصغيرة.

الإمكانيات والتقنيات:

سرعات معقولة مع تغطية جيدة .

تصميم مدمج وسهل الإعداد .

مناسب لمن؟

الأسر الصغيرة والمستخدمين ذوي الميزانية المحدودة .

ويتوفر ASUS ZenWiFi BD4 للشراء عبر الرابط التالي: https://ae.asus.click/BD4-Unlimit-Tech

الخلاصة:

Wi-Fi 7 هو الخطوة التالية لتجربة اتصال متطورة، ويوفر سرعات فائقة، استقرارًا مذهلًا، وكفاءة عالية. مع خيارات ASUS المتنوعة، ستجد الحل المثالي سواء كنت لاعبًا، محترفًا، أو حتى مستخدمًا منزليًا. الآن هو الوقت المثالي للترقية للاستفادة من المستقبل الرقمي بأفضل أداء ممكن!