تكنولوجيا: ابل تدعم هاتف iPhone 17 القادم بترقية في معدل تحديث إطارات الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يحظى هاتف iPhone 17 بالترقية المرتقبة في الشاشة لمستخدمي الإصدارات الرئيسية من هواتف الأيفون، حيث تدعم ابل هذا الإصدار بمعدل تحديث مرتفع في الشاشة.

قدمت ابل إصدارات iPhone 16 Pro هذا العام بمعدل تحديث مرتفع في الشاشة، بينما غابت هذه الميزة عن هواتف iPhone 16 وiPhone 16 Plus حيث إقتصر دعم هذه الإصدارات على معدل تحديث 60Hz، وذلك بالرغم من تعزيز معدل تحديث الشاشة في الكثير من الإصدارات المتوسطة من هواتف الأندوريد.

إلا أن تقرير جديد جاء من “Digital Chat Station” كُشِف فيه عن خطط ابل بالتوسع بترقية معدل التحديث في الشاشة ليشمل الإصدارات الرئيسية من السلسلة القادمة من هواتف الأيفون.

ومن المقرر وفقاً لهذه التفاصيل أن يدعم هاتفي iPhone 17 وiPhone 17 Plus معدل تحديث أعلى العام المقبل، لكن التسريبات لم تؤكد ما إذا كانت هذه الإصدارات ستحصل على ترقية محدودة إلى 90Hz، أو أن ابل ستقدم معدل التحديث التكيفي الذي يتراوح بين 1-120Hz والذي قدم في هواتف Pro هذا العام.

بينما تشير التوقعات إلى أن ابل ستدعم الإصدارات الرئيسية من هواتف الأيفون العام المقبل بمعدل تحديث مرتفع دون أن تقدم ميزة المعدل التكيفي للتحديث أو التحديث المتغير.

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