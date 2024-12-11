تكنولوجيا: Vipps يصبح أول نظام دفع خارجي على iOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبح تطبيق المدفوعات النرويجي Vipps أول نظام دفع خارجي يوفر الوصول إلى شريحة NFC على أجهزة أبل، مما يجعله بديلاً حقيقياً لـ Apple Pay.

أُطلق التطبيق للمستخدمين في النرويج، حيث يُتيح الدفع عبر الإنترنت وعبر NFC في المحطات الطرفية. كما يُمكن للمستخدمين تعيينه كخيار دفع افتراضي على أجهزة آيفون. جاء هذا التطور بعد أن أجبرت المفوضية الأوروبية شركة أبل على فتح الوصول إلى شرائح NFC، بعد اعتبارها غير تنافسية.

يدعم تطبيق Vipps مجموعة واسعة من المعاملات، من الدفع في المتاجر والمدفوعات عبر الإنترنت إلى تحويل الأموال للأصدقاء ودعم المنظمات وجمع التبرعات للأغراض الخاصة. حالياً، يتعاون التطبيق مع SpareBank 1، وDNB، وأكثر من 40 بنكًا نرويجيًا. كما يدعم بطاقات BankAxept، التي تُستخدم في أكثر من 90% من محطات الدفع في النرويج.

تخطط Vipps لإضافة دعم بطاقات Mastercard وVisa خلال الأشهر المقبلة، مع خطط لتوسيع خدمات النقر للدفع إلى الدنمارك وفنلندا والسويد العام المقبل.

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