شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منشئ ChatGPT يتيح إنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي في ثوانٍ والان مع تفاصيل الخبر

قدمت شركة OpenAI، منشئة ChatGPT، نموذج توليد الفيديو الخاص بها المسمى Sora في وقت سابق من هذا العام، ويمكن لهذا النموذج توليد مشاهد واقعية وخيالية من تعليمات نصية، وتقوم شركة الذكاء الاصطناعي الآن بإخراج Sora من معاينة بحثها وإتاحته للجمهور.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، أطلقت OpenAI نموذج توليد الفيديو Sora لمستخدميها الذين يدفعون، وتطلق OpenAI Sora كمنتج مستقل لأعضاء Plus وPro في ChatGPT، والإصدار الذي يتم إصداره هو Sora Turbo المحدث، وهو أسرع بشكل ملحوظ من النموذج الذي تم عرضه في فبراير.

ماذا يمكن للمستخدمين الذين يدفعون أن يفعلوا بـSora:

- يمكنهم إنشاء مقاطع فيديو بدقة تصل إلى 1080 بكسل، ومدة تصل إلى 20 ثانية، والاختيار من بين نسب العرض إلى الارتفاع العريضة أو الرأسية أو المربعة.

- يمكن للمستخدمين أيضًا إحضار أصولهم الخاصة للتمديد وإعادة المزج، أو يمكنهم إنشاء محتوى جديد تمامًا من النص فقط.

- هذه الميزة من المرجح أن يستغلها منشئو محتوى YouTube.

- يتم تضمين Sora في حساب Plus الخاص بك دون أي تكلفة إضافية، مما يسمح لك بإنشاء ما يصل إلى 50 مقطع فيديو بدقة 480 بكسل (أو أقل بدقة 720 بكسل) كل شهر.

- إذا كنت مشتركًا في خطة Pro، فستحصل على استخدام أكثر بعشر مرات، مع دقة أعلى ومدد فيديو أطول.

تخطط OpenAI أيضًا لتقديم أسعار مخصصة لأنواع مختلفة من المستخدمين، والتي يجب أن تكون متاحة في أوائل العام المقبل.

وتقول شركة OpenAI إنها تطلق تقنية إنشاء الفيديو الآن لإعطاء المجتمع الوقت لاستكشاف إمكاناتها وتطوير إرشادات وتدابير وقائية مسؤولة لاستخدامها.

تأتي جميع مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة Sora مع بيانات تعريف C2PA، والتي تحدد الفيديو على أنه قادم من Sora وتساعد في التحقق من أصله.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل OpenAI على الحد من إنشاء المحتوى الضار، وسيتم تقييد التحميلات التي تضم أشخاصًا عند الإطلاق.