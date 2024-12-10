تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن سعر Realme Neo 7 وتؤكد بعض تفاصيل مواصفات هذا الإصدار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث Realme غداً في 11 من ديسمبر للإعلان الرسمي عن Realme Neo 7، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن سعر هذا الإصدار مع بعض التفاصيل حول مواصفات الهاتف.

يأتي هاتف Realme Neo 7 بمواصفات أقل مقارنة بهاتف Realme GT 7 Pro الذي انطلق في السوق الصيني في شهر نوفمبر برقاقة Snapdragon 8 Elite،

ولقد أوضحت أحدث التسريبات سعر هاتف Realme Neo 7، حيث يتوفر الهاتف بسعر 345 دولار، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذا الإصدار يأتي للأسواق بسعر 290 دولار أو قد ينخفض السعر إلى 275 دولار.

ولقد ظهر هاتف Neo 7 في قاعدة بيانات TENAA بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 6 أو 8 أو 12 أو 16 جيجا بايت رام، بينما يتوفر الهاتف بإختيارات في سعة التخزين بين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت.

كما أكد نائب رئيس شركة Realme على أن الهاتف يتوفر بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، أيضاً أوضحت التسريبات أن الهاتف يضم شاشة OLED بحجم 6.78 إنش، وتدعم جودة عرض 1.5K، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

أيضاً ينطلق هاتف Realme Neo 7 برقاقة معالج Dimensity 9300 Plus، وقدرة بطارية 7000 mAh، كما يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 15، وواجهة Realme UI 6.0، ويدعم معايير IP69 في مقاومة الماء والغبار، ونظام GPS، ويأتي أيضاً بدعم خاصية اللمس على الشاشة بأصابع رطبة، كما يضم الهاتف ماسح IR blaster، ويدعم تقنية NFC.

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