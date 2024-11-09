تكنولوجيا: ابل قد تجلب نظام العدسات المتغيرة لسلسلة هواتف iPhone 18

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على تطوير ابل لإبتكار جديد في الكاميرة قد يجلب نظام عدسات متغيرة لسلسلة هواتف iPhone 18 القادمة من ابل في 2026.

قدمت ابل هاتف iPhone 15 Pro Max بعدسات periscope telephoto العام الماضي، ومن ثم دعمت إصدارات iPhone 16 Pro هذا العام بعدسات periscope telephoto أيضاً، وهي ميزة قدمت من منافسي ابل في عدد من الإصدارات حتى الآن.

ويوضح تقرير جديد أن سلسلة iPhone 18 ستأتي بنظام العدسات المتغيرة في الكاميرة، التي قدمت من سامسونج للمرة الأولى في 2018 في هواتف Galaxy S9 وGalaxy S9 plus.

كما قدم نظام العدسات المتغيرة في عدد من الإصدارات المميزة من عمالقة تصنيع الهاتف مثل Xiaomi 14 Pro وXiaomi 14 Ultra، وتشير التوقعات إلى أن ابل تخطط لدعم هواتف iPhone 18 Pro، وiPhone 18 Pro Max فقط بميزة العدسات المتغيرة.

أيضاً تشير التفاصيل الجديدة التي جاءت في تقرير “Ming-Chi Kuo” إلى أن إبتكار الكاميرة الذي يقدم في سلسلة iPhone 18 في 2026 سيدعم نظام الكاميرة في ضبط العدسات وفقاً للإضاءة المحيطة، وذلك بهدف تعزيز وضوح ودقة التفاصيل في الصور وتحسين الجودة.

ومن المتوقع أن تعزز العدسات المتغيرة أيضاً آداء الكاميرة وإلتقاط صور بأعلى جودة في الإضاءة المنخفضة، مع تحكم أفضل في البعد البؤري للكاميرة مع سطوع الإضاءة، وهي ميزة إشتهرت بها كاميرات DSLR وبعض من هواتف الأندوريد.

يذكر أن التقرير الجديد يشير إلى خطط ابل للإعتماد على سامسونج كمورد لمستشعرات الكاميرة خلال الفترة القادمة، لذا لن تكون سوني مورد حصري لمستشعرات الكاميرة.

المصدر