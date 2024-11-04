تكنولوجيا: Realme تكشف النقاب عن هاتف Realme GT7 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme اليوم عن هاتف Realme GT7 Pro الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 8 Elite، وشاشة تصل إلى سطوع 6000 nits، كما ينطلق بسعر 505 دولار.

يتميز هاتف Realme GT7 Pro بشاشة Eco2 OLED Plus بحجم 6.78 إنش، وتؤكد الشركة على أن الشاشة هي الأقل إستهلاكاً للطاقة، مع سطوع يصل إلى 6000 nits، كما يتوسط الشاشة كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Realme GT7 Pro بمستشعر Sony IMX906 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.56، ودعم التثبيت البصري، مع فتحة عدسات f/1.8.

وتأتي كاميرة telephoto بمستشعر Sony IMX882 بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.95، وفتحة عدسات f/2.65 ودعم التثبيت البصري، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر Sony IMX355 بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 8 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/2.2.

أيضاً تقدم Realme هاتف GT7 Pro بميزة دعم معايير IP68/69 في مقاومة الماء والغبار وأيضاً مقاومة الماء الساخن، أيضاً طورت الشركة نمط تصوير تحت الماء في هذا الإصدار والذي يدعم العمل على غرار كاميرة الأكشن.

وينطلق الهاتف بواجهة Realme UI 6.0 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 15، مع مميزات الذكاء الإصطناعي التي تدعم تحول رسم اليد إلى صور، مع ميزة “Motion Deblur”، ونمط “AI Snap”، وميزة لتحرير الصور، هذا إلى جانب مميزات لتحسين تجربة الألعاب.

كما يضم Realme GT7 Pro بطارية بسعة ضخمة 6500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان البرتقالي، والرمادي، وأيضاً اللون الأبيض بسعر 505 دولار.

المصدر