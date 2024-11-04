علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: سامسونج تخطط لإطلاق هاتف Galaxy Z Flip FE القابل للطي العام المقبل

0 نشر
Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج للتوسع في الأسواق بمزيد من الإصدارات من هواتفها القابلة للطي، حيث تخطط الشركة لإطلاق إصدار Galaxy Z Flip FE العام المقبل.

إلى جانب إصدارات سامسونج التي قدمت حتى الآن من سلسلة هواتف Galaxy Z، تخطط سامسونج لبدء خط إنتاج جديد من هواتفها القابلة للطي بتصميم صدفي.

ومن المقرر أن ينطلق الإصدار المرتقب بعلامة Galaxy Z Flip FE التجارية، وتشير التفاصيل الجديدة أيضاً إلى أن هذا الإصدار سينطلق بشكل رسمي في الحدث المقرر عقده في أبريل للإعلان عن هاتف Galaxy S25 Slim.

من جانب أخر لم توضح التقارير تفاصيل تصميم أو سعر هاتف Flip FE، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذا الإصدار سيقدم بالتزامن مع إنطلاق هاتف Galaxy Z Fold7 وZ Flip7 في الأسواق.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن سامسونج تخطط أيضاً لإطلاق اثنان من هواتف Fold للأسواق العام المقبل، ومن المتوقع أيضاً أن يكون أحد الإصدارين بعلامة FE، أو تقدم هاتف Z Fold Special Edition جديد.

المصدر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا