تكنولوجيا: سامسونج تخطط لإطلاق هاتف Galaxy Z Flip FE القابل للطي العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج للتوسع في الأسواق بمزيد من الإصدارات من هواتفها القابلة للطي، حيث تخطط الشركة لإطلاق إصدار Galaxy Z Flip FE العام المقبل.

إلى جانب إصدارات سامسونج التي قدمت حتى الآن من سلسلة هواتف Galaxy Z، تخطط سامسونج لبدء خط إنتاج جديد من هواتفها القابلة للطي بتصميم صدفي.

ومن المقرر أن ينطلق الإصدار المرتقب بعلامة Galaxy Z Flip FE التجارية، وتشير التفاصيل الجديدة أيضاً إلى أن هذا الإصدار سينطلق بشكل رسمي في الحدث المقرر عقده في أبريل للإعلان عن هاتف Galaxy S25 Slim.

من جانب أخر لم توضح التقارير تفاصيل تصميم أو سعر هاتف Flip FE، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذا الإصدار سيقدم بالتزامن مع إنطلاق هاتف Galaxy Z Fold7 وZ Flip7 في الأسواق.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن سامسونج تخطط أيضاً لإطلاق اثنان من هواتف Fold للأسواق العام المقبل، ومن المتوقع أيضاً أن يكون أحد الإصدارين بعلامة FE، أو تقدم هاتف Z Fold Special Edition جديد.

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