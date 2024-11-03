شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل إطلاق ميزة Microsoft Recall لأجهزة الكمبيوتر Copilot+ حتى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

تواجه Microsoft Recall— الميزة القادمة للشركة لأجهزة الكمبيوتر Copilot+ — تأخيرًا آخر، حيث كان من المتوقع أن تطرح شركة ريدموند ميزة الاستدعاء الخاصة بها لمستخدمي Windows Insiders الشهر الماضي.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تكون متاحة لبضعة أشهر أخرى، وفقًا للشركة، حيث تم تصميم الميزة للعمل على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 11 Copilot+ والتقاط لقطات شاشة لنشاط المستخدم، وقد واجهت الكثير من الانتقادات منذ الإعلان عنها لأول مرة، بسبب مخاوف الخصوصية والأمان.

وأكد مدير المنتجات الأول براندون لوبلانك لموقع The Verge أن ميزة الاستدعاء لن يتم طرحها إلا لأعضاء برنامج Windows Insiders بحلول ديسمبر، "لضمان تقديم هذه التحديثات المهمة، نأخذ وقتًا إضافيًا لتحسين التجربة قبل معاينتها مع Windows Insiders"، قال المدير التنفيذي للنشر.

ما هي ميزة Recall من Microsoft؟

تم الإعلان عنها في الأصل في مايو، وهي ميزة Recall الجديدة هي ميزة ذكاء اصطناعي مصممة للتشغيل فقط على أجهزة كمبيوتر Copilot+، يمكنها مساعدة المستخدمين في العثور على الأشياء على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم من خلال التقاط لقطات شاشة لجميع أنشطتهم والسماح لهم بالبحث في محتويات لقطة الشاشة هذه في وقت لاحق.

وقد قوبل إعلان الميزة بانتقادات شديدة من دعاة الخصوصية وخبراء الأمن، الذين أشاروا إلى العديد من العيوب في الإصدار الأولي من Recall.

بعد رد الفعل العنيف، أوقفت Microsoft خططها لطرح Recall لمختبري Windows Insiders في يونيو وكشفت أنها ستصل في أكتوبر بدلاً من ذلك، منذ ذلك الحين، أعلنت الشركة عن العديد من التغييرات الشاملة لميزة Recall المصممة لتحسين أمانها.

على سبيل المثال، ستخزن Recall لنظام Windows الآن البيانات المشفرة، ومفاتيح التشفير محمية عبر وحدة النظام الأساسي الموثوقة (TPM) لوحدة المعالجة المركزية. تقول Microsoft أن الميزة لا يمكن استخدامها إلا داخل بيئة آمنة، وذلك لحماية بيانات المستخدم من الوصول إليها من قبل مستخدمين آخرين.

أجرت Microsoft أيضًا بعض التغييرات على Recall، وذلك لحماية بيانات المستخدم من التعرض للاختراق بواسطة البرامج الضارة - ستتضمن الميزة تدابير مكافحة الاختراق والحد من السرعة. وفي الوقت نفسه، لا يمكن فتح الوصول إلى Recall وإعدادات الميزة إلا باستخدام مصادقة Windows Hello، مع رقم التعريف الشخصي كطريقة احتياطية.

وأوضحت الشركة أيضًا أن ميزة Recall ستكون اختيارية لجميع المستخدمين الذين لديهم جهاز كمبيوتر Copilot+ ويمكن إزالتها تمامًا. إذا تم طرح الميزة لمستخدمي Windows Insiders بحلول ديسمبر، فيمكننا أن نتوقع أن تصدرها Microsoft أخيرًا لجميع مالكي أجهزة الكمبيوتر Copilot+ خلال العام المقبل.