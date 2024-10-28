تكنولوجيا: جهاز آيباد جديد للمبتدئين قادم في عام 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من إعلان شركة أبل عن أجهزة iPad Pro وiPad Air وجهاز iPad mini جديد هذا العام، إلا أنها لم تحدث جهاز iPad للمبتدئين منذ عامين. ولكن قد يتغير هذا قريبًا، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أن طرازًا جديدًا سيصدر في العام المقبل.

في أحدث إصدار من رسالته الإخبارية الأسبوعية، كشف مارك جورمان من بلومبرج أن أبل حققت تقدمًا كبيرًا في تطوير طراز iPad جديد للمبتدئين، الذي يُفترض أن يُطلق تحت اسم iPad (الجيل الحادي عشر).

ووفقًا لجورمان، سيحتفظ جهاز iPad القادم، المعروف بالرمزين J481 وJ482، بتصميم طراز 2022، الذي يتميز بإطارات موحدة ولكنها سميكة وكاميرا خلفية واحدة.

ومع ذلك، سيشهد جهاز iPad القادم زيادة في السرعة، مما يشير إلى استخدام مجموعة شرائح أكثر قوة من شريحة A14 Bionic القديمة الموجودة في طراز 2022.

على الرغم من أنه من غير المتوقع أن يعمل بشريحة Apple A18، المستخدمة في iPhone 16 الجديد، إلا أن أبل قد ترغب في تزويده بمجموعة شرائح متوافقة مع تقنيتها الذكية.

وأشار مارك جورمان أيضًا إلى أن iPad (الجيل الحادي عشر) أو iPad 11 من المقرر أن يصل في الربيع المقبل، بالتزامن مع إطلاق طرازات جديدة من iPhone SE وiPad Air.

وفيما يتعلق بالسعر، لا توجد معلومات دقيقة حتى الآن، لكن جهاز iPad (الجيل العاشر) المتوفر حاليًا على أمازون بسعر 298 دولارًا حصل على تخفيض، حيث بدأ الآن بسعر 349 دولارًا بدلاً من 449 دولارًا. ومن المحتمل أن لا يقل سعر الإصدار الجديد عن 400 دولار.

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