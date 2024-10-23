شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على إصدارات أيفون المتوافقة مع تحديث iOS 18.1 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أميرة شحاتةالأربعاء، 23 أكتوبر 2024 08:00 ص
أصبح تحديث iOS 18.1 من أبل قريبًا جدا من الإصدار، حيث يحمل الموجة الأولى من ميزات Apple Intelligence بالإضافة إلى المزيد من الميزات، إليك جميع إصدار أيفون المتوافقة مع التحديث الجديد.
هذه هي القائمة الكاملة لإصدارات أيفون المتوافقة مع iOS 18.1:
iPhone 16
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone SE
إذا لم يكن جهازك مدرجًا في هذه القائمة، فلن تتمكن للأسف من تثبيت أحدث تحديث لجهاز أيفون.
كما أن نظام التشغيل iOS 18.1 يدعم كل جهاز iPhone متوافق مع إصدار نظام التشغيل iOS 18 الذي صدر الشهر الماضي، لذلك، إذا كنت تستخدم نظام التشغيل iOS 18، فلا داعي للقلق بشأن iOS 18.1.ميزات Apple Intelligence تأتي فقط لبعض أجهزة iPhone
iPhone 16
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
هناك ستة إصدارات أيفون فقط مدرجة في قائمة أبل للأجهزة المتوافقة مع الذكاء الاصطناعي، ولا يزال هناك الكثير من التحسينات الرائعة في iOS 18.1 إلى جانب Apple Intelligence، مثل تسجيل المكالمات وترقيات مركز التحكم وسحب وإفلات iPhone Mirroring والمزيد.
ولكن مع ذلك، فإن التركيز في هذا الإصدار هو الذكاء الاصطناعي بشكل واضح، لذا فإن iOS 18.1 لديه الكثير ليقدمه إذا كنت تمتلك جهازًا يدعم Apple Intelligence.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز