شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على إصدارات أيفون المتوافقة مع تحديث iOS 18.1 والان مع تفاصيل الخبر

أصبح تحديث iOS 18.1 من أبل قريبًا جدا من الإصدار، حيث يحمل الموجة الأولى من ميزات Apple Intelligence بالإضافة إلى المزيد من الميزات، إليك جميع إصدار أيفون المتوافقة مع التحديث الجديد.

هذه هي القائمة الكاملة لإصدارات أيفون المتوافقة مع iOS 18.1:

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE

إذا لم يكن جهازك مدرجًا في هذه القائمة، فلن تتمكن للأسف من تثبيت أحدث تحديث لجهاز أيفون.

كما أن نظام التشغيل iOS 18.1 يدعم كل جهاز iPhone متوافق مع إصدار نظام التشغيل iOS 18 الذي صدر الشهر الماضي، لذلك، إذا كنت تستخدم نظام التشغيل iOS 18، فلا داعي للقلق بشأن iOS 18.1.

ميزات Apple Intelligence تأتي فقط لبعض أجهزة iPhone

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

هناك ستة إصدارات أيفون فقط مدرجة في قائمة أبل للأجهزة المتوافقة مع الذكاء الاصطناعي، ولا يزال هناك الكثير من التحسينات الرائعة في iOS 18.1 إلى جانب Apple Intelligence، مثل تسجيل المكالمات وترقيات مركز التحكم وسحب وإفلات iPhone Mirroring والمزيد.

ولكن مع ذلك، فإن التركيز في هذا الإصدار هو الذكاء الاصطناعي بشكل واضح، لذا فإن iOS 18.1 لديه الكثير ليقدمه إذا كنت تمتلك جهازًا يدعم Apple Intelligence.