تكنولوجيا: جوجل تطلق ميزات قفل كشف السرقة وقفل الجهاز غير المتصل والقفل عن بُعد لأجهزة أندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل جوجل على توسيع نطاق طرح ميزات قفل اكتشاف السرقة، وقفل الجهاز غير المتصل، والقفل عن بُعد لمستخدمي أندرويد في جميع أنحاء العالم.

تم تصميم هذه الميزات، التي كانت في البداية تجريبية في البرازيل، لتعزيز أمان أجهزة أندرويد وحماية بيانات المستخدم في حالة السرقة.

في البداية، يستخدم قفل كشف السرقة نموذجًا للتعلم الآلي لتحديد متى يتم اختطاف الهاتف من يد المستخدم، سواء كان اللص يهرب سيرًا على الأقدام أو بالدراجة أو السيارة. عند اكتشافه، يتم قفل الهاتف تلقائيًا، مما يمنع الوصول إلى التطبيقات والبيانات.

وعلاوةً على ذلك، يعد قفل الجهاز غير المتصل إجراءً وقائيًا آخر، حيث يقوم بقفل الشاشة تلقائيًا إذا قام أحد اللصوص بفصل الهاتف عن الإنترنت لفترة طويلة. يساعد هذا في منع الوصول إلى البيانات حتى عندما يكون الجهاز غير متصل بالإنترنت.

أما الميزة الثالثة، Remote Lock، فتسمح للمستخدمين بقفل هواتفهم عن بُعد باستخدام أرقام هواتفهم. تُعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص في المواقف التي لا يتمكن فيها المستخدمون من تسجيل الدخول إلى Find My Device باستخدام كلمة مرور حساب جوجل الخاص بهم.

لقد بدأ بالفعل طرح هذه الميزات، حيث أبلغ بعض المستخدمين عن إمكانية الوصول إلى قفل كشف السرقة وقفل الجهاز غير المتصل بالإنترنت، بينما يتمتع آخرون بقفل عن بُعد. وأكدت جوجل أن الإصدارات النهائية من هذه الميزات ستكون متاحة لعدد أكبر من المستخدمين هذا العام.

وفيما يلي ملخص سريع لما تفعله كل واحدة من هذه الميزات:

يستخدم قفل اكتشاف السرقة نموذجًا للتعلم الآلي لاكتشاف سيناريوهات السرقة، مثل عندما يتم اختطاف الهاتف ويحاول اللص الهروب.

يقوم قفل الجهاز غير المتصل بالإنترنت بقفل الشاشة تلقائيًا إذا تم فصل الهاتف عن الإنترنت لفترة طويلة.

يتيح Remote Lock للمستخدمين قفل هواتفهم عن بُعد باستخدام رقم هواتفهم.

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