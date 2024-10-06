تكنولوجيا: شاومي تطلق ثلاجة Mijia Pro Cross بسعة 508 لتر بتصميم نحيف ونظام تشغيل HyperOS ومزايا أخرى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة شاومي أحدث أجهزتها المنزلية المتطورة، وهي ثلاجة Mijia Pro Cross 508L، التي تتميز بتصميم أنيق موفر للمساحة، مع تقنيات متقدمة. تتوفر هذه الثلاجة المميزة الآن للطلب المسبق في الصين بسعر 3999 يوان (570 دولارًا).

تتمتع ثلاجة Mijia بسعة كبيرة تصل إلى 508 لترات، موزعة بين حجرة ثلاجة بسعة 325 لترًا وفريزر بسعة 183 لترًا، ما يجعلها مثالية للعائلات الكبيرة. توفر هذه السعة الواسعة مساحة تخزين ملائمة لمجموعة متنوعة من الأطعمة. كما يتميز الجهاز بتصميم نحيف للغاية بعمق 60 سم، مما يجعله مناسبًا تمامًا للتنسيق مع خزائن المطبخ القياسية، معززًا بذلك جمالية المطبخ.

تعمل الثلاجة بنظام تبريد مزدوج، حيث تحتوي على مبخرات مزدوجة ومراوح مزدوجة، مما يضمن تبريدًا مستقلاً لكل من حجرة الثلاجة والفريزر. هذه التقنية تمنع اختلاط الروائح بين الحجرتين وتسمح بتحكم أكثر دقة في درجات الحرارة، حيث تصل دقة التبريد إلى أقل من 1 درجة مئوية.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر الفريزر قدرة تجميد عميق تصل إلى -30 درجة مئوية، مما يطيل من فترة حفظ الأطعمة.

واحدة من الميزات البارزة في الثلاجة هي مروحة رفيعة للغاية بسماكة 20 ملم فقط، لكنها تقدم تدفق هواء قوي بمعدل 1.094 متر مكعب في الدقيقة. كما يحتوي نظام التهوية على مولد أيوني لتعقيم الهواء، مما يوفر معدل تعقيم مضاد للبكتيريا يصل إلى 99.99%. هذه الخاصية تساهم في القضاء على البكتيريا والفيروسات والروائح، ما يضمن بيئة نظيفة لتخزين الأطعمة.

أما من حيث كفاءة الطاقة، تتميز ثلاجة Mijia Pro Cross 508L بتصنيف من الدرجة الأولى، حيث تستهلك أقل من 1 كيلوواط في الساعة يوميًا.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الثلاجة بهدوء بفضل مستوى الضوضاء المنخفض الذي يصل إلى 35 ديسيبل، مما يجعلها مثالية للاستخدام في المنازل دون إزعاج.

من الناحية الجمالية، تأتي الثلاجة بلمسة نهائية فاخرة من اللون الفضي اللامع مع واجهة زجاجية أنيقة، مما يضفي لمسة فاخرة على المطبخ. بالإضافة إلى ذلك، تم تزويدها بلمسات داخلية معدنية تضفي المزيد من الفخامة، وتأتي بشاشة لمس ملونة تتيح تحكمًا بديهيًا وسهلاً.

وقد تم دمج الثلاجة بنظام HyperOS من شاومي، مما يتيح للمستخدمين التحكم في الجهاز عن طريق تطبيق Mijia أو من خلال الأوامر الصوتية باستخدام Xiao AI. كما تدعم الثلاجة تحديثات OTA، مما يضمن حصولها على أحدث الميزات الذكية باستمرار.

إلى جانب هذه الثلاجة المتطورة، أطلقت شاومي أيضًا مؤخرًا منتجات أخرى من سلسلة Mijia، مثل مكيف الهواء Mijia بتقنية تدفق الهواء العلوي وHyperOS، بالإضافة إلى الممسحة الكهربائية الروبوتية Mijia M40 التي تتميز بقوة شفط تصل إلى 12000Pa وتكامل مع HyperOS لتحسين أداء التنظيف.

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